Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, gerekli şartları taşıyan konaklama tesislerine çalışan başına 3 bin 500 TL tutarında mali destek sağlanacağını açıkladı.

Türkiye ekonomisinin ve istihdamının önemli taşıyıcı güçlerinden biri olan turizme yönelik hazırlanan paket kapsamında dev bir bütçe ayrıldı. Bakan Işıkhan, "bacasız sanayi" olarak nitelendirdiği sektöre bu uygulama ile toplam 6 milyar TL tutarında doğrudan kaynak aktarılacağını belirtti.

Destek programına ilişkin öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:

• Kapsam: Belirli kriterleri karşılayan konaklama tesislerinde görev yapan her bir sigortalı çalışan için verilecek.

• Destek Tutarı: Sigortalı personel başına 3.500 TL olarak uygulanacak.

• Süre: İstihdam teşviki yıl sonuna kadar kesintisiz devam edecek.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle oldu:

"Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3.500 TL destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar TL kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek."