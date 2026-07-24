Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, dünkü işlem gününü yüzde 0,43 azalışla 14.077 puan seviyesinden tamamladı.

Satış baskısına rağmen işlem hacmi 206,5 milyar TL ile 15 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa uzmanları, haftanın son işlem gününde endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyor.

TCMB FAİZ SABİT BIRAKTI, SIKI DURUŞ SÜRECEK

Dün gerçekleşen toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde korundu.

• Enflasyon Vurgusu: Son bir ayda petrol fiyatlarının yaklaşık 25 dolarlık yükseliş kaydetmesi ve ABD-İran gerilimi, TCMB’nin enflasyonist risklere karşı temkinli duruşunu pekiştirdi. Bankanın, faiz indirim döngüsüne girmeden önce enflasyonun hedef patikaya kalıcı yaklaştığına dair daha güçlü veriler görmek isteyeceği değerlendiriliyor.

• Moody’s Beklentisi: Yurt içi gündemde bugün Moody’s’in Türkiye raporunu yayımlaması bekleniyor. Piyasa konsensüsü, Türkiye'nin kredi notunun Ba3, görünümünün ise durağan olarak korunacağı yönünde.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK ÖNEMLİ VERİLER

• Yurt İçi: Moody’s Türkiye kredi notu değerlendirmesi

• Küresel: Euro Bölgesi PMI verileri

• ABD: İmalat/hizmet PMI endeksleri, inşaat izinleri ve yeni konut satışları

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• Quick Sigorta ’nın 48.312.950 adet payının pay başına 76,60 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• Bewen Enerji ’nin 80.000.000 adet payının pay başına 48,10 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• Masfen Enerji – MASFN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

• Kardemir Çelik – KARCL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

• AKBNK – 160 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

• AKBNK – Yurt dışında 494 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• AKFYE – Şirketin, FTSE Russell’ın Haziran 2026 dönemsel incelemesi sonucunda FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne dahil edildiği açıklandı.

• ALVES – Şirketin, 7,2 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• ATATP – Şirketin yüzde 51 bağlı ortaklığı ATP China ile Çin'de kurulu Burger King Holding arasında Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

• BARMA & SKBNK & KUYAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• BARMA – Serkan Korkmaz tarafından 6.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• BARMA – Turan Kaya tarafından 3.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• BRKO – Şirketin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmeye yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirme çalışmalarına başladığı açıklandı.

• BYDNR – Feridun Tunçer ve Levent Yılmaz tarafından toplam 8.360.000 adet pay için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

• BOBET – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Boğaziçi Çimento’nun Karanfil Mining'e ait İstanbul Çatalca'daki kumu maden sahasını rödovans usulü işletmek için gerekli MAPEG onayını aldığı, ~246,9 hektarlık ve 2029 yılına kadar geçerli ruhsat sahasında mevcut üretim tesisleri bulunurken, yatırımın hammadde tedarik güvenliğini artırması, operasyonel sürekliliği desteklemesi, maliyetleri düşürmesi ve orta – uzun vadede FAVÖK ile operasyonel karlılığı olumlu etkilemesinin beklendiği açıklandı.

• DAGI – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 2.922.836 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• DARDL – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Dardanel Dağıtım’ın, MSB tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 536,5 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

• DERHL – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• EKGYO – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 1.050.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• EGGUB – İki yatırımcı tarafından Genel Kurul’daki bazı maddelerin iptali istemiyle açılan davanın 25 Kasım’da görüleceği açıklandı.

• EKIM – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği fiyat istikrarı kapsamında 26.447.181 adet paya 29,29 TL fiyattan fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.

• ECOGR – Yurt dışında 300 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• GENTS – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 4.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• GLCVY – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 183,5 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

• ISCTR – Moody’s tarafından bankanın kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• ISCTR – Yurt dışında 4.383 gün vadeli 500 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• ISMEN – 92 gün vadeli 4,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• KLRHO – Şirket bağlı ortaklığı Kiler Tekstil’in sermayesinin 700 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.

• KARSN – Şirketin, İETT’nin 150 adet dizel yakıtlı otobüs alımı ve 2 yıllık bakım hizmeti ihalesine teklif verdiği ve sözleşme imzalamaya davet edilmesinin beklendiği açıklandı.

• KFEIN – Şirketin Traca projesinin, Eeuraka Celtic – Next değerlendirme sürecini tamamlayarak Tam Etiket almaya hak kazandığı açıklandı.

• KCAER – ABD’de şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• LIDFA – 183 gün vadeli 150 milyon tutarında bono ihraç edildi.

• METEN – Şirket payları 28 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• MERCN – Şirketin bağlı ortaklığı Rowax Global’in iştiraki Nivas CEF Energy tarafından geliştirilen 4,83 MWp kapasiteli Bratovoești GES projesi için ProCredit Bank’tan 1,6 milyon euro ve 2 milyon RON tutarında proje finansmanı sağlandığı açıklandı.

• MIATK – Şirket tarafından Lider Sistem Teknolojileri’nin Şirket bünyesinde birleşilmesi için yapılan başvurunun ve ayrılma hakkının 38,48 TL’den kullandırılmasının olumlu karşılandığı açıklandı.

• RYGYO – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• SAYAS – Şirketin, Endonezya’daki PT. Kenertec Power System’e yapılacak sevkiyatlar için toplam 1,33 milyon euro tutarındaki tekliflerinin onaylandığı ve teslimatların 2026’nın dördüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

• SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 36.730.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SKBNK – Moody’s tarafından bankanın kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• SOKM – Şirketin, yüzde 100 bağlı ortaklığı Ucz Mağazacılık’ı devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

• TTKOM – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TMSN – Şirket ile Daedong Corporation arasında Tedarik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• VAKBN – Moody’s tarafından bankanın kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• VANGD – Şirketin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmeye yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirme çalışmalarına başladığı açıklandı.

• VSNMD – Murat San tarafından 930.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• YKBNK – Moody’s tarafından bankanın kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• YKBNK – Yurt dışında 371 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• YKBNK – Yurt dışında 734 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 3,53 – 3,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 393,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 6,35 – 6,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.350.000 adet pay 6,68 – 6,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DITAS – Bulls Portföy tarafından 4.543.222 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,10’a yükseldi.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 21,22 TL fiyattan geri alındı.

• ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,55 TL fiyattan 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,02’ye yükseldi.

• FZLGY – Azimut Portföy tarafından 13,84 TL fiyat aralığından 950.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,93’e geriledi.,

• MANAS – Tera Portföy tarafından 1.466.865 adet alış ve 375.280 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,15’e yükseldi.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 42,64 – 42,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ONCSM – Bulls Portföy tarafından 175.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,72’ye geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• ALKA – Tahsisli sermaye artırımı (planlanan toplam satış hasılatı 220,5 milyon TL) yapılmasına karar verildiği açıklandı.

• BULGS – Şirket sermayesinin 268 milyon TL’den yüzde 646,3 oranında bedelsiz olarak 1,7 milyar TL artışla 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• RALYH – Şirket sermayesinin 333 milyon TL’den yüzde 148,05 oranında bedelsiz olarak 493 milyon TL artışla 826 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• YEOTK – Şirket sermayesinin 355 milyon TL’den yüzde 133,8 oranında bedelsiz olarak 475 milyon TL artışla 830 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• VKGYO – Şirket sermayesinin 3,5 milyar TL’den yüzde 27,5 oranında bedelsiz olarak 950 milyon TL artışla 4,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Kaynak: İnfo Yatırım