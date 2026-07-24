Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan söz konusu ihraçlar; nitelikli yatırımcılara satış, tahsisli satış ve yurt dışı piyasalara yönelik borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

SPK'dan onay alan şirketler, borçlanma limitleri ve ihraç detayları şu şekilde:

• Reysaş GYO: Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2,000,000,000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı gerçekleştirecek.

• Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 400,000,000 TL nominal ihraç tavanı için onay aldı.

• Ecogreen Enerji Holding: Küresel piyasalara açılarak yurt dışında satılmak üzere 300,000,000 USD tutarında borçlanma aracı ihraç edecek.

• D Yatırım Bankası: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara yönelik 4,000,000,000 TL tutarında dev bir ihraç tavanı limiti aldı.

• Derlüks Yatırım Holding: Yine tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcı satışı modeliyle 2,000,000,000 TL tutarında borçlanma aracına imza atacak.

• TEB Finansman: Finansman sektörünün güçlü temsilcisi, 4,000,000,000 TL nominal limitli tahvil/finansman bonosu ihraç edecek.

ŞİRKETLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Onaylanan bu yüksek tavanlı ihraçlar, şirketlerin banka kredilerine alternatif olarak doğrudan sermaye piyasalarından fon sağlamasına imkan tanıyor.

Elde edilecek kaynakların şirketlerin işletme sermayelerini güçlendirmek, yeni yatırımlarını finanse etmek veya mevcut borç yapısını optimize etmek amacıyla kullanılması bekleniyor.

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