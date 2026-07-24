Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin malvarlığının azaltılmasından gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarına ve yanıltıcı değerleme raporlarına kadar uzanan bir dizi suç teşkil eden eylem nedeniyle ilgili isimler hakkında adli süreç başlattı.

SPK bülteninde detaylandırılan suç duyurusu gerekçeleri ve adı geçen şahıslar şu şekilde:

• Şirket Malvarlığının Azaltılması (SPKn m. 110/1-c): Ticari hayatın dürüstlük ilkelerine aykırı işlemlerle şirket malvarlığının zarara uğratıldığı tespitiyle; Oytun Pastırma, Hasan Yalçın, Mehmed Nureddin Çevik, Masum Çevik ve Evren Ilıman hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

• Fiktif İşlemler ve Gerçeğe Aykırı Finansal Tablolar (SPKn m. 112/2-a): Gerçek dışı işlemlerin muhasebeleştirilmesi suretiyle mali raporların yanıltıcı düzenlenmesi sebebiyle; Oytun Pastırma, Hasan Yalçın, Tuncay Okalın, Timuçin Devrim Yalı, Selahattin Şamdanlı, Fatih Bilecen ve Hasan Okumuş hakkında karar alındı. (Timuçin Devrim Yalı için ayrıca TCK m. 39 uyarınca iştirak hükümleri uygulandı.)

• 2020-2024 Dönemi Hatalı Kayıtları (SPKn m. 112/2-a): Şirketin 2020-2024 yılları arasındaki muhasebe hesaplarında gerçeğe aykırı kayıtlar yapıldığı gerekçesiyle; Oytun Pastırma, Hasan Yalçın, Mustafa Özcan Akkutlu, Uğur Özkan, Remzi Pekbay ve Umut Yekcan Ağırman hakkında suç duyurusu yapıldı.

• Yanıltıcı Değerleme Raporları (SPKn m. 112/2-ç): Yanıltıcı değerleme raporu düzenlenmesini sağlama veya iştirak etme suçuyla; Oytun Pastırma ile (TCK m. 39 iştirak hükümleriyle birlikte) Timuçin Devrim Yalı hakkında adli mercilere başvuruldu.

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE

SPK, şirket malvarlığını azaltma suçlamasıyla karşı karşıya olan Oytun Pastırma, Hasan Yalçın, Mehmed Nureddin Çevik, Masum Çevik ve Evren Ilıman'a kanunda yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma kapısını açık bıraktı.

Söz konusu isimlerin bu haktan yararlanabilmek için belirlenen tutarları karardan itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı hesaplarına yatırıp belgelerini Kurul'a iletmeleri gerekiyor.

ZARARA UĞRAYAN YATIRIMCILARA DAVA YOLU AÇIK

Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca, şirkette gerçekleşen usulsüzlükler ve suç teşkil eden eylemler sebebiyle maddi zarara uğrayan yatırımcıların, genel hükümler çerçevesinde ve yasal şartların oluşması halinde sorumlular aleyhine tazminat davası açabileceklerini kamuoyuna hatırlattı.