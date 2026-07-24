Benzinin litre fiyatına yapılan 1,35 TL'lik artışın hemen ardından, bu kez motorin grubunda dev bir zam beklentisi oluştu.
Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik krizler ve Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar petrol fiyatlarını sıçratırken, akaryakıtta zam dalgası devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,50 TL zam yapılması bekleniyor.
BRENT PETROL 102 DOLAR SINIRINA DAYANDI
Piyasalardaki bu sert zam beklentisinin arkasında, küresel enerji koridorlarında yaşanan ciddi krizler yer alıyor.
ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahaleler sonrası Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Brent petrolün varil fiyatını günlük yüzde 8'i aşan bir primle 102 dolar seviyelerine kadar taşıdı.
24 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN, LPG, BENZİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,00 TL
Motorin: 74,28 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 66,85 TL
Motorin: 74,13 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara
Benzin: 67,97 TL
Motorin: 75,40 TL
LPG: 31,29 TL
İzmir
Benzin: 68,25 TL
Motorin: 75,67 TL
LPG: 31,19 TL