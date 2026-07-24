Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik krizler ve Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar petrol fiyatlarını sıçratırken, akaryakıtta zam dalgası devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,50 TL zam yapılması bekleniyor.

BRENT PETROL 102 DOLAR SINIRINA DAYANDI

Piyasalardaki bu sert zam beklentisinin arkasında, küresel enerji koridorlarında yaşanan ciddi krizler yer alıyor.

ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahaleler sonrası Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Brent petrolün varil fiyatını günlük yüzde 8'i aşan bir primle 102 dolar seviyelerine kadar taşıdı.

24 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN, LPG, BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,00 TL

Motorin: 74,28 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,85 TL

Motorin: 74,13 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 67,97 TL

Motorin: 75,40 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,25 TL

Motorin: 75,67 TL

LPG: 31,19 TL