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Benzinin litre fiyatına yapılan 1,35 TL'lik artışın hemen ardından, bu kez motorin grubunda dev bir zam beklentisi oluştu.

Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik krizler ve Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar petrol fiyatlarını sıçratırken, akaryakıtta zam dalgası devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,50 TL zam yapılması bekleniyor.

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BRENT PETROL 102 DOLAR SINIRINA DAYANDI

Piyasalardaki bu sert zam beklentisinin arkasında, küresel enerji koridorlarında yaşanan ciddi krizler yer alıyor.

ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahaleler sonrası Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Brent petrolün varil fiyatını günlük yüzde 8'i aşan bir primle 102 dolar seviyelerine kadar taşıdı.

Motorine tek seferde 3 liradan fazla zam geliyor!, Görsel 1

24 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN, LPG, BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,00 TL
Motorin: 74,28 TL
LPG: 31,19 TL

Motorine tek seferde 3 liradan fazla zam geliyor!, Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 66,85 TL
Motorin: 74,13 TL
LPG: 30,59 TL

Motorine tek seferde 3 liradan fazla zam geliyor!, Görsel 3

Ankara
Benzin: 67,97 TL
Motorin: 75,40 TL
LPG: 31,29 TL

Motorine tek seferde 3 liradan fazla zam geliyor!, Görsel 4

İzmir
Benzin: 68,25 TL
Motorin: 75,67 TL
LPG: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 74.28
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 67
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 40.04
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 58.25
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 44.65
Gazyağı 78.63
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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