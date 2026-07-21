Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışlarının etkisiyle motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş zam geldi. Böylece geçtiğimiz hafta yapılan artışların ardından motorin fiyatları bir kez daha yükseldi.

MOTORİNE 1 LİRA 14 KURUŞ ZAM

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,14 TL zam uygulanırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü de motorinin litre fiyatına 3,12 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,14 TL zam yansıtılmıştı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI GÜNCEL 21 TEMMUZ

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,71 TL

Motorin: 74,27 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 65,56 TL

Motorin: 74,12 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 66,68 TL

Motorin: 75,39 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 66,96 TL

Motorin: 75,66 TL

LPG: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve KDV'nin eklenmesiyle pompa fiyatları oluşuyor.