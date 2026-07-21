BloombergHT'de yer alan habere göre; Türkiye'nin İsviçre'den gerçekleştirdiği altın ithalatı, haziran ayında da düşüş eğilimini sürdürdü. İsviçre gümrük verilerine göre, yıllıklandırılmış altın ithalatı 74,2 tona gerileyerek Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın ithalatında uygulanan kotanın etkisi verilerde hissedilmeye devam etti.

HAZİRANDA 4,6 TON ALTIN İTHAL EDİLDİ

İsviçre gümrük verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye, haziran ayında İsviçre'den 4,6 ton altın ithal etti.

Söz konusu ithalatın parasal karşılığı ise 639 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ İTHALAT 74,2 TONA GERİLEDİ

Haziran ayı itibarıyla son 12 aylık dönemi kapsayan yıllıklandırılmış altın ithalatı 74,2 ton seviyesine indi.

Bu hacim, Ağustos 2022'den bu yana kaydedilen en düşük 12 aylık altın ithalatı olarak kayıtlara geçti.

KOTA UYGULAMASI İTHALATI AŞAĞI ÇEKTİ

Altın ithalatına yönelik kota uygulaması 2023 yılında devreye alınmıştı. Uygulamanın ardından İsviçre'den yapılan altın ithalatında dalgalı bir seyir görülürken, son dönemde düşüş eğilimi öne çıktı.

Yıllıklandırılmış verilere göre İsviçre'den altın ithalatı 2023 Temmuz ayında 315,5 tonla tarihi zirvesini görmüştü. Kota uygulamasının devreye girmesinin ardından ise ithalat hacmi kademeli olarak gerilemeye başladı.

Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı altın ithalatındaki son düşüş, kota uygulamasının dış ticaret verileri üzerindeki etkisinin sürdüğüne işaret etti.