Küresel jeopolitik riskler, güçlü dolar endeksi ve yurt içi gelişmelerin etkisiyle Türk Lirası üzerindeki baskı sürerken, uluslararası finans kuruluşlarından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Goldman Sachs, Türkiye'nin ekonomi politikalarında dış dengeye öncelik vermesi halinde TL'deki kademeli değer kaybının devam edebileceğini öngördü.

GOLDMAN SACHS'TAN DIŞ DENGE VURGUSU

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin ekonomi politikalarında dış denge istikrarına öncelik vermesinin beklendiğini belirtti.

Analistler, bu yaklaşımın Türk Lirası'nda kontrollü ve kademeli değer kaybının sürmesiyle sonuçlanabileceğini ifade etti.

GÜÇLÜ DOLAR VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLUYOR

Raporda, küresel piyasalarda güçlü seyreden ABD dolar endeksi ile artan jeopolitik risklerin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Uzmanlara göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ve Orta Doğu'daki gelişmeler, kısa vadede doların seyrini ve buna bağlı olarak Türk Lirası'nın performansını belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

MORGAN STANLEY: ENERJİ İTHALATI KIRILGANLIĞI ARTIRIYOR

Morgan Stanley ise Türkiye'nin enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığının ekonomide önemli bir kırılganlık oluşturduğunu belirtti.

Kurum, bu nedenle Türkiye'de faiz oranlarında hızlı bir gevşeme beklemenin gerçekçi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

UBS'DEN YATIRIMCILARA GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMİ ÖNERİSİ

İsviçre merkezli UBS, yüksek enflasyon ve iç siyasi gelişmelerin Türk Lirası üzerindeki riskleri artırdığına dikkat çekti.

Kurum, yatırımcılara Dolar/TL pozisyonlarını artırmak yerine Güney Afrika randı, Brezilya reali ve Meksika pesosu gibi gelişmekte olan ülke para birimlerini değerlendirmelerini tavsiye etti.