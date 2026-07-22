Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacağı faiz kararı öncesinde uluslararası kuruluşlardan yeni tahminler gelmeye devam ediyor. S&P Global Market Intelligence, Merkez Bankası'nın temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmeyerek bekle-gör politikasını sürdüreceğini öngördü.

FAİZİN SABİT TUTULMASI BEKLENİYOR

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, TCMB'nin temmuz toplantısında politika faizini sabit bırakacağını değerlendirdi.

BNE Intellinews'e konuşan Birch, haziran ortasında küresel enerji fiyatlarına yönelik beklentilerin gerilemesiyle enflasyon risklerinin kısmen azaldığını ancak temmuz ayında Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilimin bu olumlu görünümü zayıflattığını belirtti.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ ETKİLİYOR

Analizde, Orta Doğu'da artan askeri hareketliliğin küresel enerji fiyatlarının yılın ikinci yarısında daha düşük seviyelerde dengeleneceği beklentisini zayıflattığı ifade edildi.

S&P'ye göre enerji piyasalarında yaşanabilecek yeni dalgalanmalar, TCMB'nin para politikası kararlarında yakından izleyeceği en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN DÖRDÜNCÜ ÇEYREK İŞARET EDİLDİ

Andrew Birch, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yeniden başlama konusunda temkinli hareket edeceğini belirterek, temmuz ayında enflasyonda görülebilecek olası yavaşlamanın tek başına yeni bir faiz indirim sürecini başlatmasının beklenmediğini söyledi.

Birch, enflasyondaki düşüşün önümüzdeki aylarda devam etmesi halinde 2026'nın dördüncü çeyreğinde faiz indirimi için uygun koşulların oluşabileceğini ifade etti.

PİYASANIN ORTAK BEKLENTİSİ DE AYNI YÖNDE

Ekonomistler ve uluslararası finans kuruluşlarının büyük bölümü de TCMB'nin 23 Temmuz'daki PPK toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Piyasalarda ağırlıklı beklenti, Merkez Bankası'nın sonbahar öncesinde enflasyonun seyrini, enerji fiyatlarını ve küresel gelişmeleri izleyerek mevcut sıkı para politikası duruşunu koruması yönünde şekilleniyor.