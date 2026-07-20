Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararına çevrildi. TCMB, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak.

Ağustos ayında PPK toplantısı yapılmayacak olması nedeniyle, temmuz ayında alınacak karar ve karar metninde verilecek mesajların eylül ayına kadar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

PİYASALARDA İKİ FARKLI BEKLENTİ ÖNE ÇIKIYOR

Merkez Bankası'nın yayımladığı Temmuz 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre piyasa katılımcılarının politika faizi beklentisi yüzde 37,00 seviyesinde bulunuyor. Bu beklenti, TCMB'nin temmuz toplantısında politika faizini sabit bırakacağına işaret ediyor.

Bununla birlikte bazı ekonomistler ve aracı kurumlar ise haziran ayında enflasyonda görülen yavaşlamayı gerekçe göstererek TCMB'nin 100 ila 150 baz puanlık sınırlı bir faiz indirimi yapabileceğini değerlendiriyor.

FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA 3 FARKLI SENARYO

Faiz kararının yanı sıra, PPK metninde kullanılacak ifadeler de borsa, dolar, tahvil ve altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilecek.

1. SENARYO: FAİZ SABİT KALIR VE SIKI DURUŞ KORUNURSA

TCMB'nin politika faizini yüzde 37'de sabit bırakması ve enflasyonla mücadeleye vurgu yapması halinde;

Türk lirası varlıklar destek bulabilir.

BIST 100'de bankacılık hisseleri öncülüğünde yatay-olumlu görünüm devam edebilir.

Döviz kurunda oynaklığın sınırlı kalması beklenebilir.

Tahvil faizlerinde mevcut görünüm korunabilir.

2. SENARYO: FAİZ İNDİRİMİ GELİRSE

TCMB'nin beklentilerin aksine 100-150 baz puanlık faiz indirimi yapması halinde;

Özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde hareketlilik artabilir.

Daha düşük kredi maliyetleri beklentisiyle Borsa İstanbul'da alımlar güçlenebilir.

Döviz piyasasında ilk etapta dalgalanma görülebilir.

Tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketler izlenebilir.

3. SENARYO: FAİZ SABİT KALIR ANCAK İLERİYE DÖNÜK MESAJLAR DEĞİŞİRSE

TCMB'nin faizi değiştirmeyip karar metninde ilerleyen döneme ilişkin faiz indirimi sinyali vermesi halinde ise piyasalar bunu olumlu fiyatlayabilir.

Bu senaryoda yatırımcıların odağı eylül toplantısına çevrilirken, Borsa İstanbul'da özellikle faiz indiriminden fayda sağlayabilecek sektörlerde hareketlilik görülebilir.

AĞUSTOS AYINDA TOPLANTI YAPILMAYACAK

TCMB'nin yayımladığı takvime göre Para Politikası Kurulu yılın geri kalanında şu tarihlerde toplanacak:

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

NEDEN ÖNEMLİ?

Temmuz toplantısının ardından ağustos ayında PPK toplantısı yapılmayacak olması nedeniyle, TCMB'nin faiz kararı ve karar metnindeki mesajlar yaklaşık iki ay boyunca piyasaların beklentilerini şekillendirecek. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca faiz kararını değil, metindeki enflasyon ve para politikasına ilişkin ifadeleri de yakından takip edecek.

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