20 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Yönetim Kurulu’nun 29 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda yürütülen pay geri alım işlemlerine ilişkin güncel detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre şirket, 20 Temmuz 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemlerde:

• İşlem Fiyat Aralığı: 9,84 TL – 50,00 TL

• Ağırlıklı Ortalama Fiyat: 49,93 TL

• Geri Alınan Nominal Tutar: 2.000.000 TL

• Sermayeye Oranı (Günlük): Yüzde 0,06245

TOPLAM GERİ ALINAN PAY ORANI ARTTI

Son gerçekleştirilen 2.000.000 TL nominal değerli alımla birlikte, şirketin daha önce geri aldığı 75.000.000 adet pay da hesaba katıldığında, Türk Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından geri alınan toplam payların şirket sermayesine oranı yüzde 2,86 seviyesine yükseldi. Şirket, bu adımlarla hisse değerini desteklemeye devam ediyor.

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