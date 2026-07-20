20 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Katılımevim Yönetim Kurulu’nun 17 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda başlatılan süreç başarıyla sonuçlandırıldı.

Satış işleminin detaylarına göre Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde sahip olduğu toplam 120 milyon dolarlık, yüzde 70 oranındaki payları devretti. Devir işlemi iki alıcı arasında eşit olarak paylaştırıldı:

• Yüzde 35’lik pay: T6 Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye,

• Yüzde 35’lik pay: Laran Gayrimenkul A.Ş.’ye aktarıldı.

BAĞLI ORTAKLIK STATÜSÜ SONA ERDİ

Devir işlemlerinin 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin bağlı ortaklığı statüsünden çıktı.

Şirket, bu stratejik hamleyle portföy yapısındaki düzenlemeyi tamamlamış oldu.

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