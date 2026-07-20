Açıklanan tablolara göre Hazine alacak stoku haziran ayı sonu itibarıyla 253,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Hazine alacaklarının kurumlar bazındaki dağılımında en yüksek pay açık arayla Türkiye Varlık Fonu'nun oldu. Toplam alacak stoku içerisinde Türkiye Varlık Fonu’na ait tutar 217,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

YILIN İLK YARISINDA 7,4 MİLYAR LİRALIK TAHSİLAT

Açıklanan raporda tahsilat verilerine de yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran sonuna kadar olan dönemde Hazine alacaklarından toplam 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirdi.