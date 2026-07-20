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Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisi kapsamında yarın kritik borçlanma adımları atmaya hazırlanıyor.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre piyasalardan borçlanma; iki yeniden ihraç ihalesi ve iki dolar cinsi doğrudan satış olmak üzere dört farklı enstrümanla sağlanacak.

Yarın düzenlenecek ihalelerin ilkinde, 7 ay (203 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise yatırımcılara 2 yıl (602 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemesi bulunan sabit kuponlu devlet tahvili sunulacak.

DOLAR CİNSİ ENSTRÜMANLARDA DOĞRUDAN SATIŞ

Hazine, aynı gün döviz cinsi borçlanma araçlarını da devreye alacak. Bu kapsamda:

• 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvili ile

• Aynı vadeye sahip (728 gün) ve 6 ayda bir kira ödemesi sunan dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Atılan bu adımlarla Hazine hem Türk lirası hem de döviz bazlı enstrümanlarla borçlanma yapısını çeşitlendirmeyi ve piyasa talebini karşılamayı hedefliyor.

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