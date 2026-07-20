Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve kamuda harcama disiplininin meyvelerini verdiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç borç çevirme oranlarının hem geçen yılın hem de hedeflenen ekonomi programının altında kaldığını vurguladı.

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmelere göre, yılın ilk yarısında öne çıkan mali veriler şu şekilde gerçekleşti:

• Faiz Dışı Fazla: Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla bazı vergi gelirlerinden feragat edilmesine rağmen, ilk altı ayda 521 milyar TL faiz dışı bütçe fazlası elde edildi.

• Bütçe Açığında İyileşme: Bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 38 milyar TL iyileşme gösterdi.

• Milli Gelire Oran: 2025 yılında yüzde 2,9 seviyesinde olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,5'e gerilediği öngörülüyor.

Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti.



Kayıt dışılıkla… pic.twitter.com/p6asdtJpA6 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 20, 2026

FİYAT İSTİKRARI VE DEZENFLASYON VURGUSU

Elde edilen bütçe disiplininin, ekonomi programının temel amacı olan "fiyat istikrarı" açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Şimşek, bu durumun iç borç çevirme oranlarını da rahatlattığını ifade etti.

Gönüllü vergi uyumunu artırmaya yönelik politikaların süreceğinin altını çizen Bakan Şimşek, "Mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" diyerek sıkı maliye politikası duruşunun devam edeceği mesajını verdi.