Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yatırımcılarına sunduğu temettü ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yarın temettü ödemesi yapacak şirketler arasında Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit ödemesiyle, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) ise 4. taksit ödemesiyle yer alıyor.

TEMETTÜ ÖDEMELERİNİN DETAYLARI

Şirketlerin hisse başına ödeyeceği brüt ve net temettü miktarları şu şekildedir:

• Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)



o Taksit Bilgisi: 1. Taksit

o Hisse Başına Brüt Temettü: 1,8049898 TL

o Hisse Başına Net Temettü: 1,5342413 TL

• Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)



o Taksit Bilgisi: 4. Taksit

o Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0966183 TL

o Hisse Başına Net Temettü: 0,0821255 TL

21 Temmuz Salı günü gerçekleşecek hak kullanım başlangıç tarihi itibarıyla ilgili şirket hisselerinin fiyatında, verilen net temettü miktarı kadar düzeltme yapılacak.

Hak kazanan yatırımcıların nakit temettü ödemeleri ise T+2 kuralı gereğince takas günü hesaplarına aktarılacak.

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