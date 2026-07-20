Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, TRFBORL72617 ISIN kodlu borçlanma aracına ilişkin 20 Temmuz 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemlerinin, ihraççı şirketin gerekli tutarı aktarmaması nedeniyle tamamlanamadığı bildirildi.

Şirket, ödemelerin aksamasına gerekçe olarak “mevcut finansal koşulları” gösterdi.

KUPON ÖDEMELERİ DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

TLREF artı 500 baz puan değişken faizli olarak ihraç edilen borçlanma aracında, ertelemeler ve biriken faizlerle birlikte ödeme yükümlülüğü katlandı:

• 2. Kupon Ödemesi: Orijinal vadesi 14 Ocak 2026 (17.108.550 TL) olan ödeme, Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu (BASK) kararıyla önce 20 Nisan’a, ardından 20 Temmuz 2026’ya ertelendi. Biriken erteleme faizleriyle birlikte 2. kuponun toplam borç tutarı 21.395.999 TL’ye ulaştı.

• 3. Kupon Ödemesi: Orijinal vadesi 15 Nisan 2026 (16.936.950 TL) olan ödeme ise BASK kararıyla 20 Temmuz 2026’ya erteletilmişti. Erteleme faiziyle birlikte bu tutar da 19.032.181 TL oldu.

Yapılan hesaplamalara göre şirket, 2. ve 3. kuponlar için toplamda 40.428.180,10 TL tutarında bir ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

MKK VE ŞİRKETTEN HESAPLAMA AÇIKLAMASI

Şirket ve MKK sistemleri arasındaki tutar farklarına da açıklık getirildi. MKK sistemine dönemsel faiz oranı yüzde 26,95145 olarak girilirken, sistemdeki toplam faiz tutarı 6.082.680 TL, toplam ödeme tutarı ise 40.128.180 TL olarak yer aldı.

Şirket, sistemde yer alan dönemsel faiz oranı ile toplam ödeme tutarı arasında herhangi bir teknik uyumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Sonuç olarak, 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gerekli nakit akışının sağlanamaması nedeniyle 150 milyon TL’lik ana para itfası ve kupon ödemeleri gerçekleştirilemedi.

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