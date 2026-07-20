Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre yatırımcı bazında aşırı oynaklığı önlemek amacıyla alınan kararlar yarın seans başından itibaren geçerli olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda VBTS kapsamına alınan şirketler şunlardır:

• Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)

• Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)

• Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)

YASAĞIN SÜRESİ VE KAPSAMI

Söz konusu üç şirket payı (DSTKF, OZATD ve SUNTK), 21 Temmuz 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 20 Ağustos 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SPK'nın mevcut kararları uyarınca Borsa İstanbul bünyesinde açığa satış işlemleri yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda gerçekleştirilebiliyor.

VBTS kapsamında uygulanan bu tedbirler, hisselerin işlem gördüğü pazarın genel kurallarından bağımsız olarak belirlenen tedbir süresi sonuna kadar yürürlükte kalacak.

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