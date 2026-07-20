20 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Deniz Portföy’ün kurucusu olduğu fonlar 16 Temmuz 2026 tarihinde Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) paylarında yoğun bir işlem hacmi kaydetti.

Gün içerisinde:

• Alım İşlemi: 20,62 TL ortalama fiyatla 37.000.000 TL nominal değerli pay alındı.

• Satım İşlemi: 20,61 TL ortalama fiyatla 38.000.000 TL nominal değerli pay satıldı.

İşlemler sonucunda toplam net 1.000.000 TL nominal değerli satış gerçekleşmiş oldu.

FONLARIN TOPLAM PAYI YÜZDE 4,99’A GERİLEDİ

Gerçekleştirilen bu net satışın ardından, Deniz Portföy fonlarının Petkim Petrokimya Holding A.Ş. sermayesindeki toplam payı ve oy hakkı oranı yüzde 4,99 seviyesine geriledi.

Böylece kurumun şirketteki payı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatında kritik bir eşik olan yüzde 5 sınırının altına inmiş oldu.