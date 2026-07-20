Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmeler küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 60.000 dolar desteğinde tutunmayı sürdürüyor.

Fiyatın 65.000 dolar direncini zorladığı bu süreçte, tanınmış kripto para analisti Ali Martinez geçmiş döngülere dayanarak kritik bir seviyeye dikkat çekti.

Martinez’e göre Bitcoin, geçmişte yüzde 550 ve yüzde 7.500’e varan devasa boğa rallilerinden önce sergilediği teknik modeli yeniden tekrarlıyor.

"ÖNCEKİ ATH SEVİYELERİ BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR"

Analist, ayı piyasalarında Bitcoin fiyatının bir önceki döngünün tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) altına sarkmasının tarihsel olarak oldukça nadir bir durum olduğunu belirtiyor. Geçmiş verilere bakıldığında bu sarkmaların, uzun vadeli yatırımcılar için tarihî bir birikim fırsatı sunduğu görülüyor:

• 2015 Döngüsü: BTC, 2013 yılı sonunda ulaştığı 259 dolarlık zirvenin altına geriledikten sonra başlayan boğa sezonunda yüzde 7.500'ün üzerinde prim yaptı.

• 2022 Döngüsü: Benzer şekilde, 2021 zirvesinin ardından fiyat 19.660 dolar seviyesinin altına indi. Ardından başlayan rallide BTC, Ekim 2025’te 126.198 dolar ile yeni zirvesine ulaşarak yüzde 550’yi aşan bir getiri sağladı.

BOĞA SEZONUNUN ANAHTARI: 69.000 DOLAR

Mevcut durumda 2021 yılı zirvesi olan 69.000 doların altında işlem gören Bitcoin için bu seviye hayati bir eşik konumunda. Ali Martinez, bu seviyenin yeniden kazanılmasının ayı piyasasından çıkışın en güçlü işareti olabileceğini vurguluyor.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Martinez, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih aynı sonucu garanti etmez; ancak önceki döngüler, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yeniden kazanılmasının genellikle sürdürülebilir bir boğa trendine geçişi işaret ettiğini gösteriyor. Eğer BTC 69.000 doları başarıyla geri alabilir ve burayı destek haline getirebilirse, bir sonraki büyük yükseliş trendinin başladığına dair güçlü bir kanıt elde etmiş oluruz."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.