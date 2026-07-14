Zincir üstü veri analiz platformu Arkham’ın verilerine göre ABD hükümeti gün içerisinde toplamda 3.800 adetten fazla BTC hareket ettirdi.

Transferlerin detayları ve arka planı şu şekilde gerçekleşti:

• Blok Kayıtları: 957893 ve 957894 numaralı bloklarda, toplamda 2.874,9 BTC doğrudan kurumsal ticaret platformu Coinbase Prime’a aktarıldı. Bu işlemin değeri yaklaşık 183,28 milyon dolar olarak hesaplandı.

• BTC-e Operasyonu Fonları: Bu transferden kısa bir süre önce, geçmişteki ünlü BTC-e operasyonunda el konulan cüzdanlardan birinden 925,5 BTC (yaklaşık 57,27 milyon dolar) hareket ettirildi.

• Dava Fonları ve Ek İşlemler: Transferlerin önemli bir kısmının uyuşturucu ve kara para aklama davası olan Ryan Farace davası kapsamında el konulan cüzdanlardan yapıldığı görüldü. Ayrıca hükümet bağlantılı adreslerden 140 BTC’lik ek işlemler de kaydedildi.

Böylece gün içinde hareket ettirilen toplam Bitcoin miktarı 3.800 adedi aşarken, finansal değeri de 240 milyon doların üzerine çıktı.

30 BİN ETH’LİK SÜRPRİZ HAMLE

Hükümet yetkilileri, Bitcoin transferleriyle eş zamanlı olarak akıllı kontrat platformu Ethereum tarafında da büyük bir işleme imza attı.

• Brian Krewson davası kapsamında geçmişte el konulan yaklaşık 30.000 ETH, Coinbase Prime yatırma adresine gönderildi.

• İşlemin gerçekleştiği sırada transfer edilen Ethereum’ların toplam piyasa değeri 53,09 milyon dolar seviyesindeydi.

PİYASA İÇİN BİR SATIŞ SİNYALİ Mİ?

Yüklü miktardaki kripto varlıkların borsalara veya Coinbase Prime gibi kurumsal işlem platformlarına taşınması, kripto para piyasalarında genellikle "potansiyel satış baskısı" olarak yorumlanır ve yatırımcılarda tedirginlik yaratır.

Ancak uzmanlar, transferlerin kurumsal saklama hizmeti veren Coinbase Prime'a yapılmış olmasının doğrudan bir satış anlamına gelmediğini vurguluyor. Bu işlemlerin; saklama hizmeti değişiklikleri, adres düzenlemeleri veya hükümetin rutin varlık yönetimi operasyonlarının bir parçası olabileceği de belirtiliyor.

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