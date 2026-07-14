İş Yatırım'ın verilere göre kurum tarafında 69,88 milyon lot net satış öne çıktı.

İş Yatırım'ın TSİ 15.00 itibarıyla aracı kurum dağılımı açıklandı. Günlük verilere göre kurumun en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli olurken, toplamda 69 milyon 881 bin 742 lot net satış gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın TSİ 15.00 itibarıyla en fazla alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

İhlas Holding (IHLAS): 10.229.074 lot

Türkiye İş Bankası (ISCTR): 4.010.856 lot

Frigo-Pak Gıda (FRIGO): 3.892.163 lot

Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM): 3.823.354 lot

Pasifik GYO (PSGYO): 3.368.443 lot

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın TSİ 15.00 itibarıyla en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

DAP Gayrimenkul (DAPGM): 36.911.747 lot

SASA Polyester (SASA): 17.938.547 lot

Türkiye Sigorta (TURSG): 9.714.941 lot

Koza Altın Rezerv Geliştirme (KOIZRV): 9.664.051 lot

Adese Gayrimenkul (ADESE): 8.945.544 lot

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