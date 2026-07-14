Verusa Holding A.Ş. (BIST: VERUS) hisselerinde 13 ve 14 Temmuz tarihlerindeki aracı kurum dağılımı yatırımcıların dikkatini çekti. Her iki işlem gününde de Bank of America, en fazla alım yapan aracı kurum olarak öne çıkarken, hissede net alım tarafı güçlü kaldı.

13 TEMMUZ'DA 13 BİN 918 LOT NET ALIM

13 Temmuz'da ilk 5 aracı kurumun işlemlerine göre hissede 13 bin 918 lot net alım gerçekleşti.

En fazla alım yapan aracı kurumlar şöyle sıralandı:

Bank of America: 30 bin 24 lot

İş Yatırım: 7 bin 512 lot

Trive Yatırım: 5 bin 350 lot

Piramit Menkul: 4 bin 999 lot

Vakıf Yatırım: 3 bin 539 lot

En fazla satış yapan aracı kurumlar ise:

Deniz Yatırım: 10 bin 324 lot

A1 Capital: 9 bin 35 lot

Gedik Yatırım: 7 bin 573 lot

Garanti BBVA Yatırım: 5 bin 556 lot

Yatırım Finansman: 5 bin 18 lot

14 TEMMUZ'DA ALIMLAR SÜRDÜ

14 Temmuz'da da hissede alım tarafı ağırlığını korudu. İlk 5 aracı kurum bazında 8 bin 214 lot net alım gerçekleşti.

En fazla alım yapan kurumlar:

Bank of America: 22 bin 800 lot

Garanti BBVA Yatırım: 3 bin 893 lot

Tera Yatırım: 3 bin lot

Yatırım Finansman: 509 lot

Ünlü Menkul: 138 lot

En fazla satış yapan kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

Yapı Kredi Yatırım: 10 bin 394 lot

Ak Yatırım: 4 bin 765 lot

A1 Capital: 2 bin 750 lot

Vakıf Yatırım: 2 bin 221 lot

Ziraat Yatırım: 1.996 lot

İki günlük verilere göre Bank of America, VERUS hissesinde en güçlü alıcı konumunu korurken, hissede her iki işlem gününde de net para girişi yaşanması dikkat çekti.

Güçlü alımlar VERUS hisselerini tavana taşıdı. Hisseler dün kapanışı tavanla yaptı. Bugün tekrar tavan olan hisseler yüzde 9,96’lık artışla 452 TL’ye yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.