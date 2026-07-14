ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında enerji maliyetlerindeki sert düşüşün etkisiyle aylık bazda yüzde 0,4 gerileyerek piyasa beklentisi olan yüzde 0,2'lik düşüşün ötesinde gerçekleşti. Mayıs ayında yüzde 0,5 artan endeks, böylece Nisan 2020'den bu yana en sert aylık gerilemeyi kaydetti. Yıllık tüketici enflasyonu ise mayıstaki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 3,5'e düştü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YAVAŞLADI

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, haziran ayında aylık bazda değişim göstermedi. Ekonomistler çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 artmasını bekliyordu. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya gerileyerek enflasyondaki yavaşlamanın sadece enerji fiyatlarından kaynaklanmadığına işaret etti.

ENERJİ FİYATLARI DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU

Enflasyondaki gerilemenin en önemli nedeni enerji fiyatlarındaki sert düşüş oldu. Haziran ayında enerji endeksi yüzde 5,7 gerileyerek Nisan 2020'den bu yana en güçlü aylık düşüşünü kaydetti. Aynı dönemde benzin fiyatları yüzde 9,7, akaryakıt fiyatları yüzde 9,2 ve elektrik fiyatları yüzde 1 düşerken, doğal gaz hizmetlerinde yüzde 0,5 artış görüldü. Buna karşın enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 15,7 artışını korudu.

BARINMA MALİYETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN YAVAŞLAMA

Barınma maliyetleri haziran ayında aylık bazda sadece yüzde 0,1 artarak Ocak 2021'den bu yana en düşük aylık yükselişini kaydetti. Konut sahiplerinin eşdeğer kira endeksi yüzde 0,2, kira endeksi yüzde 0,1 yükselirken, konaklama fiyatları yüzde 2,3 geriledi. Barınma kalemindeki yavaşlama da genel enflasyondaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

GIDA FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Enerji fiyatlarındaki gerilemeye rağmen gıda fiyatları artmaya devam etti. Gıda endeksi haziran ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 yükseldi. Evde tüketilen gıda fiyatları yıllık yüzde 2,7 artarken, yumurta, süt ürünleri ve et grubunda fiyat artışları öne çıktı. Dışarıda yemek fiyatları da yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ardından piyasaların odağı şimdi Fed Başkanı Kevin Warsh'un Kongre'de yapacağı sunuma çevrildi. Yatırımcılar, enflasyondaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına nasıl yansıyacağına ilişkin verilecek mesajları yakından takip edecek.