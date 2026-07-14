Borsa İstanbul A.Ş., 14 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (BIST: SASA) hisselerine ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranında değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, SASA hisseleri için fiili dolaşımdaki pay oranı 16 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yüzde 44 olarak kabul edilecek.

Fiili dolaşımdaki pay oranı, şirketlerin borsada işlem gören halka açık paylarının, toplam ödenmiş sermayeye oranını ifade ediyor. Bu oran, endeks hesaplamaları ve bazı yatırım kriterleri açısından önem taşıyan göstergeler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul'un KAP'ta yayımladığı açıklamayla birlikte, SASA hisselerine ilişkin yeni fiili dolaşım oranı 16 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

SASA hisseleri haftalık bazda yüzde 8,12 yükseldi. Yazım sırasında yüzde 0,78’lik düşüş ile 2,52 TL’den işlem gördü.

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