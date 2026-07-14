Finansal piyasalarda kalıcı başarının anahtarı, küresel sermayenin ayak izlerini doğru takip etmekten geçiyor.

Borsa İstanbul’da (BIST 100) yabancı takas oranları, küresel fonların hangi sektörlere güvendiğini ve uzun vadeli büyüme hikayelerine nasıl ortak olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Son veriler, yabancı ortakların sadece finans sektörüne sıkışıp kalmadığını; güçlü bilançoya, kurumsal yönetim yapısına, yüksek likiditeye ve ihracat odaklı modele sahip şirketleri portföylerine eklediklerini gösteriyor.

İşte yabancı payı en yüksek olan ve uzun vadeli performansıyla dikkat çeken BIST'in öne çıkan o hisseleri:

SAVUNMA VE TEKNOLOJİNİN YÜKSELEN YILDIZLARI: ASTOR & ASELSAN

Yerli savunma sanayisi ve enerji teknolojileri, yabancı yatırımcıların en sevdiği büyüme hikayeleri arasında yer alıyor.

• ASTOR (yüzde 66,44 Yabancı Payı): Halka arzından bu yana sergilediği yüzde 2.616’lık yükselişle borsanın en güçlü büyüme hikayelerinden biri olan ASTOR, bu yıl da yatırımcısına yüzde 180,58 kazandırdı. Hisse, 328 TL fiyatıyla listenin ikinci sırasında yer alıyor.

• ASELSAN (ASELS - yüzde 50,89 Yabancı Payı): Savunma sanayisinin amiral gemisi, 350 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Son 5 yılda yatırımcısına sunduğu yaklaşık yüzde 4.917,92 kazançla, listedeki en yüksek uzun vadeli performansa imza atan şirket oldu.

HOLDİNGLER VE SANAYİDE LOKOMOTİFLER: KCHOL & TUPRS

• Koç Holding (KCHOL - yüzde 46,25 Yabancı Payı): Türkiye'nin en büyük holdingi, 190,50 TL fiyat seviyesinde. Bu yıl yüzde 17,08, son 5 yılda ise yüzde 1.041,30 getiri sağlayarak rüştünü ispatladı.

• Tüpraş (TUPRS - yüzde 35,02 Yabancı Payı): Listeye 272,50 TL fiyatıyla giren sanayi devi, bu yıl yüzde 53,84 yükselirken, son 5 yılda yatırımcısına yüzde 2.897,17 gibi muazzam bir getiri sundu.

KISA VADELİ KAYIPLAR YABANCIYI KORKUTMUYOR: TAVHL VE MAVI ÖRNEĞİ

Küresel fonların yatırım stratejisinde dikkat çeken en önemli detay, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı gösterdikleri dirençtir.

• TAV Havalimanları (TAVHL): Bu yıl yüzde 13,75 değer kaybetmesine rağmen, yabancı payı yüzde 47,85 seviyesinde güçlü kalmaya devam ediyor. Şirketin 5 yıllık getirisi ise yüzde 951,72 seviyesinde.

• Mavi Giyim (MAVI): Yılbaşından bu yana yüzde 4,88 düşen hissede yabancı oranı yüzde 39,10 seviyesinde korunuyor. Hisse, uzun vadede yüzde 1.276,11 kazandırarak gücünü koruyor.

Bu durum, yabancı yatırımcıların dönemsel düzeltmelerden ziyade, şirketlerin kurumsal yapısına ve küresel büyüme vizyonuna odaklandığını kanıtlıyor.

SAĞLIK, İLETİŞİM VE PERAKENDEDE GÜÇLÜ DURUŞ

• Sağlıkta MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Yabancı payı yüzde 43,32 olan sağlık grubu, bu yıl yüzde 10,05 getiri sağlarken, son 5 yılda yatırımcısına yüzde 1.581,90 kazandırdı. 418,75 TL fiyatıyla portföylerde kendine sağlam bir yer buluyor.

• Perakende Devleri (BIMAS & MGROS): Enflasyonist süreçte operasyonel performansını koruyan perakende şirketleri gözde olmaya devam ediyor. BİM (yüzde 44,81 yabancı payı) 5 yılda yüzde 1.305,66 kazandırırken; Migros (yüzde 37,40 yabancı payı) yüzde 1.939,25 getiri oranına ulaştı.

• Telekomda Turkcell (TCELL): yüzde 44,74 yabancı oranıyla dikkat çeken TCELL, bu yıl yüzde 18,05, 5 yılda ise yüzde 731,36 getiri sağladı.

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