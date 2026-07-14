Likidite krizi ve ağır borç yüküyle zor günler geçiren şirkette, Sami Aslanhan döneminin resmen kapanması ve kurucu ortak Mustafa Ceyhan’ın yönetimin başına geçmesi, yatırımcılar arasında doping etkisi yarattı.

Geçen hafta gerçekleşen bu kritik liderlik değişimiyle birlikte yükseliş fitili ateşlenen KONTR hisselerinde tavan serisi tüm hızıyla sürüyor.

GÜNLÜK TAVAN SERİSİ DEVAM EDİYOR: HAFTALIK KAZANÇ YÜZDE 75,54

Yönetimdeki kan değişiminin ardından piyasada esen olumlu rüzgarlar, hisse performansına doğrudan yansıdı.

Kontrolmatik hisselerinde yaşanan hareketliliğin son tablosu şu şekilde şekillendi:

• Son Fiyat ve Günlük Performans: Önceki kapanışını 5,96 TL seviyesinden yapan KONTR, günlük bazda yüzde 9,56 değer kazanarak 6,53 TL tavan fiyatına ulaştı.

• Haftalık Değişim: Mustafa Ceyhan’ın direksiyona geçmesiyle tavan serisine başlayan hisse, son bir haftada yatırımcısına yüzde 75,54 gibi olağanüstü bir getiri sundu.

• İşlem Hacminde Büyük Canlanma: Saat 17:20 itibarıyla hissede günlük işlem hacmi 112.924.019 TL seviyesine ulaşırken, işlem gören toplam pay miktarı 17.383.647 Lot olarak kaydedildi.

TEKNİK GÖSTERGELER VE DEĞİŞİM TABLOSU

Şirketin son dönemde yaşadığı sert dalgalanmanın boyutunu ve toparlanma eğilimini gösteren değişim oranları ve yıllık veriler şu şekilde:

• Günlük Değişim: Yüzde +9,56

• Haftalık Değişim: Yüzde +75,54

• Aylık Değişim: Yüzde +7,58

• Yıllık Değişim: Yüzde -41,91

• Yıllık En Yüksek Seviye: 15,87 TL

• Yıllık En Düşük Seviye: 3,05 TL

KRİZDEN ÇIKIŞ SİNYALLERİ ALINIYOR MU?

Yıllık bazda halen yüzde 41,91 ekside bulunan ve 15,87 TL zirve seviyesinden 3,05 TL'lik dip seviyeye kadar gerileyen Kontrolmatik, yeni yönetimin finansal sıkışıklığı aşacağına dair beklentilerle yeniden nefes almaya başladı.

Mustafa Ceyhan liderliğinde atılacak stratejik adımlar ve borç yapılandırma hamleleri, hissenin önümüzdeki dönemdeki kaderini belirlemede en önemli rolü oynayacak. Yatırımcılar, şirketin bu tavan serisini orta vadeli bir istikrara dönüştürüp dönüştüremeyeceğini yakından takip ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.