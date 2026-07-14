Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "İstihdam Görünümü 2026" raporunu yayımladı. Rapor, çalışanların enflasyondan arındırılmış ortalama ücretlerini ifade eden reel ücretlerde Türkiye'nin dikkat çeken performansını ortaya koydu.Türkiye'nin yüzde 78,6'lık artış oranı, en yakın rakibini açık ara geride bıraktı.

OECD verilerine göre Türkiye, hem 2026'nın ilk çeyreğinde hem de son beş yıllık dönemde reel ücret artışında örgüt üyesi ülkeler arasında en güçlü performans gösteren ekonomilerden biri oldu.

2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE OECD ORTALAMASINI ÜÇE KATLADI

Rapora göre Türkiye'de reel ücretler, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 arttı. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde OECD ülkelerinde ortalama reel ücret artışı yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yıllık reel ücret artışı OECD ortalamasının yaklaşık üç katına ulaştı.

SON 5 YILDA ZİRVE TÜRKİYE'NİN

OECD'nin 2021'in ilk çeyreği ile 2026'nın ilk çeyreğini kapsayan analizine göre ise Türkiye, yüzde 78,6'lık kümülatif reel ücret artışıyla ilk sıraya yerleşti.

Aynı dönemde OECD ortalaması yüzde 4,9 seviyesinde kalırken, Türkiye'nin performansı örgüt ortalamasının yaklaşık 16 katı olarak kayıtlara geçti.

Raporda, birçok ülkede reel ücretlerin toparlanmaya başlamasına rağmen, yüksek enflasyon nedeniyle 2022 yılında yaşanan gelir kayıplarının henüz tam anlamıyla telafi edilemediği vurgulandı.

OECD ayrıca iş gücüne katılım oranındaki düşüş, verimlilik artışındaki yavaşlama ve jeopolitik belirsizliklerin ücret artışlarını sınırlandıran başlıca riskler arasında yer aldığını belirtti.

SON 5 YILDA REEL ÜCRET ARTIŞINDA İLK 10 ÜLKE

Sıra Ülke Reel ücret artışı 1 Türkiye %78,6 2 Macaristan Yaklaşık %30 3 Litvanya Yaklaşık %20 4 Çekya Yaklaşık %15 5 Polonya Yaklaşık %15 6 Kosta Rika Yaklaşık %5 7 Slovenya Yaklaşık %3-4 8 Fransa Yaklaşık %2-3 9 Portekiz Yaklaşık %2-3 10 Güney Kore Yaklaşık %2

Kaynak: Sabah Gazetesi