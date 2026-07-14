Şirket hisseleri, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sermayesini temsil eden 444 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar, Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi kapsamında kota alındı.

Halka arz edilen 89 milyon TL nominal değerli şirket payları, 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul'un duyurusuna göre, hisseler 70 TL baz fiyatla, "SARAE.E" işlem kodu ve sürekli işlem yöntemi ile yatırımcıların alım satımına açılacak.

Ayrıca ilgili pay sırasında uygulanacak maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi.

Böylece Şa-Ra Enerji'nin halka arz edilen payları, 17 Temmuz itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.