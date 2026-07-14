14 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN) genel kurulunda kâr payı dağıtımına ilişkin karar kesinleşti.

KAP'a yapılan bildirimde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği esasları, şirket esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde karar alındığı belirtildi.

Buna göre şirketin 2025 hesap dönemi için net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı gerekçesiyle herhangi bir kâr dağıtımı (temettü) yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun teklifi, genel kurulda oylanarak kabul edildi.

Kâr payı dağıtılmayacağı açıklamasına rağmen Mogan Enerji hisseleri günü oldukça hareketli ve güçlü bir alım talebiyle tamamlamaya hazırlanıyor. Hisseler bugün tavan yükselişle 15,45 liraya çıktı.

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