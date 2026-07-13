Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) peş peşe yapılan bildirimlere göre, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve BİM (BIMAS) piyasadan milyonlarca liralık hisse topladı.

Şirketlerin kendi hisse senetlerinin arkasında durduğunu gösteren ve yatırımcı güvenini pekiştiren pay geri alım hamlelerine, 13 Temmuz 2026 tarihinde iki yeni bildirim daha eklendi.

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), seans bitimiyle birlikte KAP üzerinden gerçekleştirdikleri son alımların detaylarını yatırımcılarıyla paylaştı.

TRALT ALIMLARI YÜZDE 2,67’YE TAŞIDI

Şirket Yönetim Kurulu’nun 29 Haziran 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda başlatılan geri alım programı, kesintisiz bir şekilde devam ediyor. TRALT cephesinden gelen son veriler şu şekilde şekillendi:

• Son Alım Tarihi: 13 Temmuz 2026

• Alım Yapılan Fiyat Aralığı: Pay başına 51,30 TL – 51,50 TL

• Ağırlıklı Ortalama Fiyat: 51,40 TL

• Son Alınan Adet: 400.000 TL nominal tutarlı pay

• Sermayeye Oranı (Son Alım): Yüzde 0,01249

• Toplam Durum: Daha önce geri alınan 75.000.000 adet pay ile birlikte, şirketin piyasadan topladığı kendi hisselerinin toplam sermayeye oranı yüzde 2,6760 seviyesine ulaştı.

BIMAS PAY TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Perakende sektörünün lokomotif şirketi BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. de 3 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla hayata geçirdiği taze geri alım programını agresif bir şekilde işletiyor. Dev şirketin paylaştığı güncel veriler şu şekilde:

• Son Alım Tarihi: 13 Temmuz 2026

• Son Alınan Adet: 260.000 adet BIMAS payı piyasadan geri toplandı.

• Toplam Depolanan Pay: Son alımla birlikte, BİM’in kendi bünyesinde bulundurduğu toplam hisse adedi 15.259.771 adede tırmandı.

• Sermayeye Oranı (Toplam): Şirketin elindeki kendi paylarının toplam şirket sermayesine oranı resmen yüzde 1,2716 olarak tescillendi.

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