Google Haberler

Borsa İstanbul'da 2026 ikinci çeyrek bilanço sezonu başlıyor. AKBNK, THYAO, TUPRS, CCOLA, BIMAS ve diğer şirketlerin beklenen bilanço tarihleri belli oldu.

Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu için geri sayım başladı. Finansal sonuçlarını açıklayacak şirketlerin beklenen takvimi netleşirken, yatırımcıların gözü bankalar, sanayi şirketleri ve holdinglerden gelecek kârlılık rakamlarına çevrildi.

Beklenen takvime göre bilanço sezonu 20 Temmuz'da Türkiye Sigorta (TURSG) ile başlayacak. Ardından Akbank (AKBNK), Garanti BBVA (GARAN), Yapı Kredi (YKBNK), İş Bankası (ISCTR), Tüpraş (TUPRS), Türk Hava Yolları (THYAO), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Anadolu Efes (AEFES), Migros (MGROS) ve BİM (BIMAS) gibi Borsa İstanbul'un önde gelen şirketleri finansal sonuçlarını açıklayacak.

Galata Wind (GWIND) 2026 2Ç bilanço tarihini açıkladı Galata Wind (GWIND) 2026 2Ç bilanço tarihini açıkladı

BORSA İSTANBUL 2. ÇEYREK BİLANÇO TAKVİMİ

Tarih Hisse Kodu
20.07.2026 TURSG
28.07.2026 AKBNK
28.07.2026 TAVHL
30.07.2026 GARAN
31.07.2026 YKBNK
03.08.2026 ISCTR
04.08.2026 TUPRS
05.08.2026 LILAK
05.08.2026 THYAO
05.08.2026 TTKOM
06.08.2026 ALBRK
07.08.2026 AKMGY
10.08.2026 ADEL
10.08.2026 BASGZ
10.08.2026 CCOLA
10.08.2026 ENJSA
10.08.2026 GWIND
10.08.2026 KLYPV
11.08.2026 AEFES
11.08.2026 MGROS
12.08.2026 SAHOL
13.08.2026 AKSA
13.08.2026 RCYAS
17.08.2026 BIMAS
19.08.2026 BIENY
19.08.2026 QUAGR
16.09.2026 MAVI

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR

Paylaşılan takvim, şirketlerin mevcut planlamalarına göre hazırlanırken bilanço açıklama tarihlerinde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

Tüpraş (TUPRS) 2026 2. çeyrek bilanço tarihi açıklandı Tüpraş (TUPRS) 2026 2. çeyrek bilanço tarihi açıklandı

Ayrıca takvimde yer alan bilgiye göre solo finansal tabloların 10 Ağustos'a, konsolide finansal tabloların ise 19 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

TAV Havalimanları (TAVHL) 2026 2. çeyrek bilanço tarihini açıkladı TAV Havalimanları (TAVHL) 2026 2. çeyrek bilanço tarihini açıkladı

YATIRIMCILAR BİLANÇO AÇIKLANINCA İLK NEYE BAKIYOR?

Şirketlerin açıkladığı finansal tablolar, faaliyet performansını ve kârlılığını ortaya koyduğu için hisse fiyatları üzerinde önemli etki oluşturabiliyor. Güçlü veya zayıf gelen bilançoların ardından hisselerde sert fiyat hareketleri görülebiliyor.

Yatırımcılar bilançolarda özellikle şu kalemleri yakından takip ediyor;

-Net dönem kârı veya zararı
-Satış gelirleri (ciro)
-FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)
-Brüt kâr marjı ve faaliyet kârlılığı
-Net borç ve nakit pozisyonu
-Şirket yönetiminin gelecek döneme ilişkin beklentileri

Piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanan finansal sonuçlar hisseler üzerinde pozitif etki yaratabilirken, beklentilerin altında kalan bilançolar satış baskısını artırabiliyor. Ancak fiyatlamalarda yalnızca kâr rakamı değil, şirketin büyüme görünümü ve gelecek dönem beklentileri de belirleyici oluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten cari açıkta 'sürdürülebilir' mesajıBakan Şimşek'ten cari açıkta 'sürdürülebilir' mesajı
Türkiye’ye 5 ayda 4 milyar dolarlık yatırım geldiTürkiye’ye 5 ayda 4 milyar dolarlık yatırım geldi

Google Haberler