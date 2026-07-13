Borsa İstanbul'da 2026 ikinci çeyrek bilanço sezonu başlıyor. AKBNK, THYAO, TUPRS, CCOLA, BIMAS ve diğer şirketlerin beklenen bilanço tarihleri belli oldu.
Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu için geri sayım başladı. Finansal sonuçlarını açıklayacak şirketlerin beklenen takvimi netleşirken, yatırımcıların gözü bankalar, sanayi şirketleri ve holdinglerden gelecek kârlılık rakamlarına çevrildi.
Beklenen takvime göre bilanço sezonu 20 Temmuz'da Türkiye Sigorta (TURSG) ile başlayacak. Ardından Akbank (AKBNK), Garanti BBVA (GARAN), Yapı Kredi (YKBNK), İş Bankası (ISCTR), Tüpraş (TUPRS), Türk Hava Yolları (THYAO), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Anadolu Efes (AEFES), Migros (MGROS) ve BİM (BIMAS) gibi Borsa İstanbul'un önde gelen şirketleri finansal sonuçlarını açıklayacak.
BORSA İSTANBUL 2. ÇEYREK BİLANÇO TAKVİMİ
|Tarih
|Hisse Kodu
|20.07.2026
|TURSG
|28.07.2026
|AKBNK
|28.07.2026
|TAVHL
|30.07.2026
|GARAN
|31.07.2026
|YKBNK
|03.08.2026
|ISCTR
|04.08.2026
|TUPRS
|05.08.2026
|LILAK
|05.08.2026
|THYAO
|05.08.2026
|TTKOM
|06.08.2026
|ALBRK
|07.08.2026
|AKMGY
|10.08.2026
|ADEL
|10.08.2026
|BASGZ
|10.08.2026
|CCOLA
|10.08.2026
|ENJSA
|10.08.2026
|GWIND
|10.08.2026
|KLYPV
|11.08.2026
|AEFES
|11.08.2026
|MGROS
|12.08.2026
|SAHOL
|13.08.2026
|AKSA
|13.08.2026
|RCYAS
|17.08.2026
|BIMAS
|19.08.2026
|BIENY
|19.08.2026
|QUAGR
|16.09.2026
|MAVI
TARİHLER DEĞİŞEBİLİR
Paylaşılan takvim, şirketlerin mevcut planlamalarına göre hazırlanırken bilanço açıklama tarihlerinde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.
Ayrıca takvimde yer alan bilgiye göre solo finansal tabloların 10 Ağustos'a, konsolide finansal tabloların ise 19 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.
YATIRIMCILAR BİLANÇO AÇIKLANINCA İLK NEYE BAKIYOR?
Şirketlerin açıkladığı finansal tablolar, faaliyet performansını ve kârlılığını ortaya koyduğu için hisse fiyatları üzerinde önemli etki oluşturabiliyor. Güçlü veya zayıf gelen bilançoların ardından hisselerde sert fiyat hareketleri görülebiliyor.
Yatırımcılar bilançolarda özellikle şu kalemleri yakından takip ediyor;
-Net dönem kârı veya zararı
-Satış gelirleri (ciro)
-FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)
-Brüt kâr marjı ve faaliyet kârlılığı
-Net borç ve nakit pozisyonu
-Şirket yönetiminin gelecek döneme ilişkin beklentileri
Piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanan finansal sonuçlar hisseler üzerinde pozitif etki yaratabilirken, beklentilerin altında kalan bilançolar satış baskısını artırabiliyor. Ancak fiyatlamalarda yalnızca kâr rakamı değil, şirketin büyüme görünümü ve gelecek dönem beklentileri de belirleyici oluyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.