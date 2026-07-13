Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu için geri sayım başladı. Finansal sonuçlarını açıklayacak şirketlerin beklenen takvimi netleşirken, yatırımcıların gözü bankalar, sanayi şirketleri ve holdinglerden gelecek kârlılık rakamlarına çevrildi.

Beklenen takvime göre bilanço sezonu 20 Temmuz'da Türkiye Sigorta (TURSG) ile başlayacak. Ardından Akbank (AKBNK), Garanti BBVA (GARAN), Yapı Kredi (YKBNK), İş Bankası (ISCTR), Tüpraş (TUPRS), Türk Hava Yolları (THYAO), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Anadolu Efes (AEFES), Migros (MGROS) ve BİM (BIMAS) gibi Borsa İstanbul'un önde gelen şirketleri finansal sonuçlarını açıklayacak.

BORSA İSTANBUL 2. ÇEYREK BİLANÇO TAKVİMİ

Tarih Hisse Kodu 20.07.2026 TURSG 28.07.2026 AKBNK 28.07.2026 TAVHL 30.07.2026 GARAN 31.07.2026 YKBNK 03.08.2026 ISCTR 04.08.2026 TUPRS 05.08.2026 LILAK 05.08.2026 THYAO 05.08.2026 TTKOM 06.08.2026 ALBRK 07.08.2026 AKMGY 10.08.2026 ADEL 10.08.2026 BASGZ 10.08.2026 CCOLA 10.08.2026 ENJSA 10.08.2026 GWIND 10.08.2026 KLYPV 11.08.2026 AEFES 11.08.2026 MGROS 12.08.2026 SAHOL 13.08.2026 AKSA 13.08.2026 RCYAS 17.08.2026 BIMAS 19.08.2026 BIENY 19.08.2026 QUAGR 16.09.2026 MAVI

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR

Paylaşılan takvim, şirketlerin mevcut planlamalarına göre hazırlanırken bilanço açıklama tarihlerinde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

Ayrıca takvimde yer alan bilgiye göre solo finansal tabloların 10 Ağustos'a, konsolide finansal tabloların ise 19 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

YATIRIMCILAR BİLANÇO AÇIKLANINCA İLK NEYE BAKIYOR?

Şirketlerin açıkladığı finansal tablolar, faaliyet performansını ve kârlılığını ortaya koyduğu için hisse fiyatları üzerinde önemli etki oluşturabiliyor. Güçlü veya zayıf gelen bilançoların ardından hisselerde sert fiyat hareketleri görülebiliyor.

Yatırımcılar bilançolarda özellikle şu kalemleri yakından takip ediyor;

-Net dönem kârı veya zararı

-Satış gelirleri (ciro)

-FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)

-Brüt kâr marjı ve faaliyet kârlılığı

-Net borç ve nakit pozisyonu

-Şirket yönetiminin gelecek döneme ilişkin beklentileri

Piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanan finansal sonuçlar hisseler üzerinde pozitif etki yaratabilirken, beklentilerin altında kalan bilançolar satış baskısını artırabiliyor. Ancak fiyatlamalarda yalnızca kâr rakamı değil, şirketin büyüme görünümü ve gelecek dönem beklentileri de belirleyici oluyor.

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