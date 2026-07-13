MİA Teknoloji A.Ş. (MIATK), bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. aracılığıyla otonom ulaşım teknolojileri alanında önemli bir iş birliğine imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Tripy Mobility, Çin merkezli otonom sürüş teknolojileri şirketi CalmCar ile stratejik iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Anlaşma kapsamında, L4 seviyesinde sürücüsüz Robotaxi teknolojisinin Türkiye başta olmak üzere belirlenen uluslararası pazarlarda ticari kullanıma hazırlanması hedefleniyor.

ÇİNLİ CALMCAR İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Şirketin açıklamasına göre sözleşme, Çin'in Tianjin kentinde imzalandı.

CalmCar, tam otonom L4 seviyesinde sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Çin'in önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin geliştirdiği teknolojiler başta Volkswagen, Polestar ve SAIC Motor olmak üzere farklı otomotiv platformlarında kullanılıyor.

ROBOTAXI PROJESİ TÜRKİYE'DE HAYATA GEÇİRİLECEK

İmzalanan iş birliği kapsamında CalmCar'ın Nvidia ve Horizon Robotics donanımları üzerinde çalışan otonom sürüş teknolojisi ile SAIC Motor tarafından geliştirilen MIFA 7 elektrikli araç platformu üzerindeki Robotaxi çözümü Türkiye'ye uyarlanacak.

Tripy Mobility'nin projedeki görevleri arasında;

Teknik uyarlama ve yerelleştirme çalışmaları,

Yol testlerinin yürütülmesi,

Filo yönetim altyapısının kurulması,

Uzaktan operasyon ve filo kontrol sistemlerinin geliştirilmesi,

Kurumsal müşterilere yönelik Robotaxi filo kiralama modellerinin oluşturulması,

Kamu ve özel sektör iş birliklerinin geliştirilmesi,

Yurt dışındaki ticari operasyonların planlanması yer alacak.

100 BİN SAATİN ÜZERİNDE GERÇEK YOL TESTİ

Şirketin verdiği bilgiye göre proje kapsamında geliştirilen Robotaxi platformu bugüne kadar 100 bin saatin üzerinde gerçek yol testini tamamlarken, geliştirme sürecinde 3,8 milyon saatin üzerinde mühendislik çalışması gerçekleştirildi.

Araçların, gelişmiş sensör füzyonu, yüksek çözünürlüklü haritalama, yapay zekâ tabanlı karar sistemleri ve çok katmanlı güvenlik mimarisiyle L4 seviyesinde otonom sürüş kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

HEDEF TÜRKİYE VE AVRUPA PAZARI

Tripy Mobility, Türkiye'de gerekli test ve izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından ticari operasyonlara başlamayı hedefliyor.

Şirket ayrıca Avrupa pazarına yönelik çalışmalar kapsamında Londra'da Robotaxi işletmeciliği için ön hazırlık ve başvuru süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

GOLDMAN SACHS'TAN DİKKAT ÇEKEN ROBOTAXI TAHMİNİ

KAP açıklamasında, Goldman Sachs Research projeksiyonlarına da yer verildi.

Buna göre küresel Robotaxi pazarının 2035 yılında yaklaşık 415 milyar dolar büyüklüğe ulaşması ve dünya genelinde yaklaşık 6 milyon Robotaxi aracının hizmet vermesi bekleniyor.

MİA Teknoloji, bu stratejik iş birliğiyle yapay zeka destekli yeni nesil mobilite teknolojilerinde hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

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