Borsa İstanbul'da 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım üzerinden gerçekleşen işlemlerde 380,61 milyon TL net alım dikkat çekti. En güçlü alım tarafında ASTOR, THYAO, SASA, ASELS ve YKBNK yer alırken, satış tarafında ise DAPGM, CWENE, DMRGD, BIMAS ve EREGL öne çıktı.

İŞ YATIRIM'DAN 380,6 MİLYON TL NET ALIM

İş Yatırım verilerine göre günün ilk bölümünde toplam 380.610.034 TL net alım gerçekleşti.

Net alımlarda ilk sırayı ASTOR aldı. Onu sırasıyla THYAO, SASA, ASELS ve YKBNK izledi.

EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Alım (TL) ASTOR 199.404.173,50 THYAO 115.655.972,50 SASA 111.610.189,25 ASELS 95.542.216,75 YKBNK 92.378.520,40

EN GÜÇLÜ SATIŞLAR DAPGM VE CWENE'DE

İş Yatırım tarafında en yüksek net satış DAPGM hissesinde gerçekleşti. Listenin devamında CWENE, DMRGD, BIMAS ve EREGL yer aldı.

Hisse Net Satış (TL) DAPGM -128.612.918,41 CWENE -116.681.332,14 DMRGD -89.121.759,53 BIMAS -58.855.265,00 EREGL -50.136.746,46

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