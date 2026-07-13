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2026 net asgari ücretini üç ay önce OZATD hissesine yatıran yatırımcının parası yaklaşık 8 katına çıktı. İşte son 3 ayın en çok kazandıran sanayi hisseleri.

Borsa İstanbul'da son üç ayda sanayi hisselerinde dikkat çeken yükselişler yaşandı. Bazı hisseler yatırımcısına yüzde 100'ün üzerinde kazanç sağlarken, listenin zirvesindeki Özata Denizcilik (OZATD) yaklaşık yüzde 698,42 prim yaptı. 2026 yılı net asgari ücreti olan 28 bin 75 lira 50 kuruş ile yatırım yapanların elde edeceği getiriler ise dikkat çekti.

3 AYDA ASGARİ ÜCRETİN NEREDEYSE 8 KATINI KAZANDIRDI

Son üç aylık performansa göre Özata Denizcilik (OZATD) hissesine üç ay önce net asgari ücret kadar yatırım yapan bir yatırımcının portföyü yaklaşık 224 bin 131 TL'ye ulaştı. Böylece başlangıçtaki yatırım yaklaşık 8 katına çıktı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Prizma Press (PRZMA) ise yatırımcısına yaklaşık 5 kat kazandırırken, Kartonsan (KARTN) ve Efor Çay (EFOR) yatırımları yaklaşık 2,7 katına yükseldi.

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SON 3 AYIN EN ÇOK KAZANDIRAN SANAYİ HİSSELERİ

Hisse 3 Aylık Getiri Bugünkü Değeri Asgari Ücretin Kaç Katı?
OZATD %698,42 224.131 TL 7,98 kat
PRZMA %404,28 141.584 TL 5,04 kat
KARTN %170,73 76.008 TL 2,71 kat
EFOR %170,60 75.972 TL 2,71 kat
CELHA %131,38 64.967 TL 2,31 kat
DMRGD %130,77 64.796 TL 2,31 kat
GUNDG %115,50 60.496 TL 2,15 kat
EUPWR %106,15 57.880 TL 2,06 kat
KRDMB %90,28 53.421 TL 1,90 kat
ULUSE %66,76 46.821 TL 1,67 kat

İŞLEM HACİMLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Yükseliş gösteren hisselerde işlem hacimlerindeki artış da yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

Özellikle EUPWR, yaklaşık 152 milyar TL, EFOR ise 103,7 milyar TL işlem hacmiyle öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

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GEÇMİŞ PERFORMANS GELECEK GETİRİNİN GARANTİSİ DEĞİL

Son üç aylık performanslar dikkat çekici olsa da, yüksek getiri sağlayan hisselerde volatilitenin de artabileceği unutulmamalı. Uzmanlar, yatırım kararlarında yalnızca geçmiş fiyat hareketlerinin değil, şirketlerin finansal sonuçları, faaliyetleri ve haber akışının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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