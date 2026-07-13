Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS), yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı kararını açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayenin yüzde 100 oranında bedelsiz artırılarak 791 milyon TL'den 1 milyar 582 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sermaye artırımı için gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili kurumlara yapılacak.

CEMAS'TAN YÜZDE 100 BEDELSİZ KARARI

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla çıkarılmış sermaye 791 milyon TL artırılarak 1 milyar 582 milyon TL'ye yükseltilecek.

Bedelsiz sermaye artırımında kullanılacak 791 milyon TL'nin tamamı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanacak.

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BEDELSİZ PAYLAR MEVCUT ORTAKLARA DAĞITILACAK

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 791 milyon TL nominal değerli paylar, mevcut pay sahiplerine sermayedeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacak.

Pay dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

SÜREÇ İÇİN SPK BAŞVURUSU YAPILACAK

Şirket, bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılacağını bildirdi.

Bu kapsamda açıklamanın, SPK onayı alındığı anlamına gelmediği, yalnızca Yönetim Kurulu tarafından alınan bedelsiz sermaye artırımı kararını ifade ettiği belirtildi.

CEMAS BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI SONRASI LOT SAYISI NASIL DEĞİŞECEK?

Yönetim Kurulu'nun aldığı %100 bedelsiz sermaye artırımı kararının SPK tarafından onaylanması ve sürecin tamamlanması halinde yatırımcıların elindeki lot sayısı iki katına çıkacak.

Örnek olarak;

100 lotu olan yatırımcı: 100 bedelsiz lot alacak ve toplam 200 lota ulaşacak.

500 lotu olan yatırımcı: 500 bedelsiz lot alacak ve toplam 1.000 lota ulaşacak.

1.000 lotu olan yatırımcı: 1.000 bedelsiz lot alacak ve toplam 2.000 lota ulaşacak.

Not: Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının toplam portföy değerini tek başına artırmaz. İşlem sonrası hisse fiyatı bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltilirken, yatırımcının elindeki lot sayısı aynı oranda artar.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.