Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlarken, değerli madenler üzerinde hissedilen satış baskısı derinleşiyor.

Teknik grafiğe bakıldığında, spot altın fiyatlarının 2026 yılı başındaki tarihi zirvelerinden (özellikle şubat ayındaki sert dalgalanmalardan) sonra kademeli bir düşüş trendine girdiği ve anlık olarak 4.073,81 ABD doları seviyesine kadar geri çekilerek baskı altında kaldığı görülüyor.

Ancak fiyatlardaki bu gevşemeye rağmen perde arkasında devasa bir fiziki varlık değişimi yaşanıyor.

Dünya genelinde yatırımcılar kâr realizasyonu ya da talep soğuması nedeniyle ellerindeki altınları çıkarırken, bu altınlar hızla Londra'daki kasalara geri dönüyor.

LONDRA KASALARI AĞZINA KADAR DOLU: 9.464 TON!

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) tarafından açıklanan verilere göre 30 Haziran itibarıyla Londra’daki yerel kasalarda bulunan toplam altın rezervi bir önceki aya göre 72,4 ton artarak 9.464,3 tona ulaştı.

Haziran sonu ons fiyatı (4.007 dolar) baz alındığında, Londra kasalarındaki altının toplam değeri 1.219,3 milyar dolar gibi rekor bir seviyeyi temsil ediyor.

Bu dikkat çekici toparlanmanın ocak ayından bu yana toplamda 991,9 tonu bulduğu belirtiliyor. Ancak asıl kritik değişim, kasaların kendi arasındaki mülkiyet yapısında yaşanıyor.

ÖZEL SEKTÖRDEN İNGİLTERE MERKEZ BANKASI’NA BÜYÜK GÖÇ

Son dönemde altın rezervlerindeki artışın asıl lokomotifi, özel kasalar değil doğrudan İngiltere Merkez Bankası (BoE) oldu.

• İngiltere Merkez Bankası (BoE) Kasaları: Rezervler 98,5 ton artarak 5.590,1 tona yükseldi. Nisan ayındaki en düşük seviyesinden bu yana BoE kasalarındaki artış tam 604,6 tona ulaştı.

• Özel Sektör Kasaları: Yatırımcıların ilgisinin azalmasıyla birlikte özel kasalardaki rezervler 26,1 ton azalarak 3.874,2 tona geriledi.

VERİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, altın destekli ETF'lerdeki (borsa yatırım fonları) erimeye ve daha önce kiraya verilmiş olan altınların, kiralama oranlarının negatif bölgeye düşmesiyle kârlılığını yitirmesine dikkat çekiyor.

Yatırımcıların ilgisi soğudukça, kiralanan altınlar ait olduğu yere, yani Merkez Bankası kasalarına geri dönüyor.

MAKROEKONOMİK BASKI: ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altının küresel piyasalarda satış baskısı altında kalmasının arkasında ABD'deki sıkı para politikası koşulları yatıyor.

ABD dolarının (DXY) gücünü koruduğu, enflasyona endeksli tahvil reel getirilerinin yükseldiği ve piyasalardaki oynaklığın düşük seyrettiği bu dönemde finansal bir varlık gibi davranan altın, baskı altında eziliyor.

Bu süreç, altının kısa vadeli alıcılardan (ETF'ler, fiziki külçe/madeni para yatırımcıları) çıkıp uzun vadeli alıcılara (Merkez Bankaları, kuyumcular, endüstriyel kullanıcılar) doğru akmasına neden oluyor.

Yakında yayınlanacak olan Dünya Altın Konseyi 2. Çeyrek raporunda da yatırımcı talebinde sert bir düşüş görülmesi bekleniyor.

GÜMÜŞTE DURUM DAHA KARMAŞIK

Altındaki bu devasa dönüşümün bir benzeri gümüşte de hafif de olsa hissedildi. LBMA verilerine göre Londra'daki yerel gümüş külçe miktarı 15,12 milyon ons (470,2 ton) artışla 902,84 milyon troy onsa yükseldi.

Küresel gümüş varlıklarındaki genel azalmaya rağmen Londra'nın payını artırması, tamamen ABD'deki COMEX onaylı kasalardan çıkış yaşanmasından kaynaklanıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.