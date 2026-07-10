Kıymetli metaller dünyasında bugüne kadar hep altının gölgesinde kalan gümüş, son dönemdeki performansıyla ezber bozuyor.

Yatırımcıların uzun süre göz ardı ettiği gümüş, 2025 yılı boyunca sergilediği agresif ralli ile altının net değer artışını geride bırakmayı başardı.

Altın/gümüş fiyat oranını son 15 yılın en yakın seviyesine getiren bu hareketliliğin ardından, finans devi JP Morgan Global Research gümüş için yeni bir rapor paylaştı.

FİYAT İKİ KATINA ÇIKABİLİR: HEDEF 81 DOLAR

Yıla 29 dolar seviyesinden başlayıp 2025 yıl sonunda 70 doların üzerine tırmanarak yüzde 130’un üzerinde değer kazanan gümüş için yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor.

JP Morgan analistleri, gümüş fiyatlarının 2026 yılında ortalama 81 dolar/ons seviyesinde dengeleneceğini öngörüyor. Bu tahmin, gümüşün emtia piyasalarındaki yükseliş potansiyelinin henüz tükenmediğini gösteriyor.

Ons gümüş güncel verilerde ise saat 12:00 itibarıyla 60 doların altında fiyatlanıyor.

Gümüş Fiyat Tahminleri

Kaynak: JP Morgan Emtia Araştırması

GÜMÜŞÜ ZİRVEYE TAŞIYAN VE SARSAN GELİŞMELER

Gümüş fiyatlarının 2026 başındaki aşırı dalgalı seyrinin arkasında iki önemli siyasi ve ekonomik dönüm noktası yer aldı:

• Trump'ın Tarife Kararı: ABD Ticaret Bakanlığı'nın, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle gümüşün de dahil olduğu kritik minerallere gümrük vergisi getirme hazırlığı aylarca belirsizlik yarattı.

Ancak ocak ayı ortasında Başkan Trump’ın yeni bir vergi uygulamaktan vazgeçip ikili ticaret anlaşmalarına yöneleceğini açıklaması piyasayı rahatlattı. Gümüş bu kararla önce geriledi, ardından hızla toparlandı.

• Kevin Warsh Etkisiyle Sert Düşüş: 30 Ocak tarihinde Kevin Warsh'ın Fed’in yeni başkanı olarak aday gösterilmesi emtia piyasasında şok etkisi yarattı.

Warsh’ın gelişiyle ABD dolarına olan küresel güven yeniden inşa edilirken, kıymetli metallere yönelik spekülatif talep bıçak gibi kesildi; bu süreçte gümüş yüzde 27, altın ise yüzde 10 değer kaybetti.

İKİ UCU KESKİN BICAK: ENDÜSTRİYEL TALEP VE "İKAME" RİSKİ

Gümüşü altından ayıran en büyük fark, kuyumculuktan ziyade endüstriyel bir metal olması.

Güneş panelleri, güneş enerjisi toplama ve iletim macunları gibi yüksek teknoloji alanları, gümüş toplam talebinin (ETF akışları hariç) yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor.

Üstelik gümüşün diğer metallerin yan ürünü olarak çıkarılması, fiyat artsa bile üretimin hızla artırılamamasına (arz kısıtına) neden olarak fiyatları yukarı itiyor.

Ancak JP Morgan Temel ve Değerli Metaller Stratejisi Başkanı Gregory Shearer, bu yüksek fiyatların uzun vadede talebi baltalayabileceği konusunda ciddi bir uyarıda bulunuyor:

"Gümüşteki aşırı yüksek fiyatlar, güneş paneli üreticilerini maliyetleri kısmak için gümüş kullanımını azaltmaya (tasarruf) veya tamamen gümüşsüz yöntemlere yönelmeye zorluyor. Uzun vadede en büyük risk, kadmiyum tellür ince film teknolojisi gibi gümüşe ihtiyaç duymayan inovasyonların yaygınlaşmasıdır. Temel bakış açımız, fiyat artışlarının ikame eğilimini zaten tetiklediği yönünde."

MERKEZ BANKASI GÜVENCESİ YOK: ÇİN VE HİNDİSTAN TAKİPTE

Altının küresel merkez bankaları tarafından bütçe çeşitlendirmesi ve enflasyondan korunma amacıyla düzenli olarak satın alınması, altına güçlü bir fiyat tabanı sağlıyor.

Gümüşte ise merkez bankalarının bu yapısal alım mekanizması bulunmuyor. Bu durum, gümüşün adil fiyatını belirlemeyi zorlaştırırken altın/gümüş oranında yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.

Shearer, kısa vadede bu teknolojik dönüşümlerin zaman alacağını ve fiyatın yönünü yatırımcı iştahının belirleyeceğini ifade ediyor:

"Çin ve Hindistan gibi dev pazarlardaki yatırımcı talebi, gümüşün olası geri çekilmelerde nerede destek bulacağını gösterecek. Özellikle Çin'deki bireysel ve kurumsal yatırımcıların hamleleri fiyat oluşumunda kritik katalizör. Ancak son dönemdeki aşırı yükseliş köpüğü tamamen ortadan kalkana kadar, yakın vadede gümüşe yeni pozisyon açma konusunda temkinli kalmayı tercih ediyoruz."

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