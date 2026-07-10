Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler ve Brent petrol fiyatlarındaki agresif yükseliş, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını doğrudan vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta üst üste yapılan fiyat artışlarının ardından, sürücüleri üzecek bir haber daha geldi.

TOPLAM ARTIŞ 5 LİRAYI AŞTI

Motorin grubuna gece yarısı 3 TL zam geldi. Yeni zamlı fiyat tabelalara yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 1 lira 33 kuruş ve 76 kuruşluk zamların üzerine eklenen bu yeni artışla birlikte motorine çok kısa bir süre içinde yapılan toplam zam miktarı 5 TL'yi aşmış oldu.

Litre fiyatları, birçok büyükşehirde psikolojik sınır olarak kabul edilen 71 TL barajını devirerek tarihi bir zirveye ulaştı.

10 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,90 TL

Motorin: 69,88 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,75 TL

Motorin: 69,73 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt

Benzin: 63,86 TL

Motorin: 70,99 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir akaryakıt

Benzin: 64,14 TL

Motorin: 71,26 TL

LPG: 30,99 TL