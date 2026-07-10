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Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru dinmiyor. Motorin grubuna gece yarısı üçüncü bir zam daha geldi. Son gelen 3 liralık zamla motorin 71 lira sınırını aştı.

Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler ve Brent petrol fiyatlarındaki agresif yükseliş, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını doğrudan vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta üst üste yapılan fiyat artışlarının ardından, sürücüleri üzecek bir haber daha geldi.

TOPLAM ARTIŞ 5 LİRAYI AŞTI

Motorin grubuna gece yarısı 3 TL zam geldi. Yeni zamlı fiyat tabelalara yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 1 lira 33 kuruş ve 76 kuruşluk zamların üzerine eklenen bu yeni artışla birlikte motorine çok kısa bir süre içinde yapılan toplam zam miktarı 5 TL'yi aşmış oldu.

Litre fiyatları, birçok büyükşehirde psikolojik sınır olarak kabul edilen 71 TL barajını devirerek tarihi bir zirveye ulaştı.

Üçüncü zam geldi: Motorin fiyatları rekor kırdı, Görsel 1

10 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,90 TL
Motorin: 69,88 TL
LPG: 31,19 TL

Üçüncü zam geldi: Motorin fiyatları rekor kırdı, Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,75 TL
Motorin: 69,73 TL
LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt

Benzin: 63,86 TL
Motorin: 70,99 TL
LPG: 31,19 TL

Üçüncü zam geldi: Motorin fiyatları rekor kırdı, Görsel 3

İzmir akaryakıt

Benzin: 64,14 TL
Motorin: 71,26 TL
LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 69.87
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.88
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 39.89
Gazyağı 68.53
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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