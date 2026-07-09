Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde temmuz ayının ilk haftasında olağanüstü ve güçlü bir artış performansı kaydedildi. Hem döviz hem de altın kalemlerinde yaşanan eş zamanlı yükseliş, toplam rezerv rakamını yukarı taşıdı.

3 Temmuz haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, sadece bir haftalık süreçte 10 milyar 489 milyon dolar birden artarak 159 milyar 694 milyon dolar seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

Haftalık bazda en büyük kırılma brüt döviz rezervi kaleminde yaşandı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, söz konusu işlem haftasında 7 milyar 701 milyon dolarlık net bir artış kaydetti.

Bu sıçramayla birlikte bir önceki hafta 54 milyar 251 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 61 milyar 952 milyon dolara tırmandı.

ALTIN REZERVLERİ DE BOŞ DURMADI

Aynı dönemde, küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte TCMB'nin altın rezervlerinde de yukarı yönlü grafik desteklendi.

Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin değeri, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 788 milyon dolar yükseliş gösterdi.

Böylece altın rezervlerinin toplam büyüklüğü 94 milyar 954 milyon dolardan 97 milyar 742 milyon dolara ulaştı.

TOPLAM REZERVDE YENİ EŞİK

Rezervlerin Haftalık Karnesi: Döviz ve altın rezervlerindeki bu çifte doping, ana tabloya doğrudan yansıdı.

26 Haziran haftasında 149 milyar 205 milyon dolar seviyesinde bulunan TCMB'nin toplam rezerv havuzu, 3 Temmuz itibarıyla 159 milyar 694 milyon dolara yükselerek piyasaların elini güçlendiren önemli bir eşiği daha aşmış oldu.

Ekonomi yönetimi ve analistler, rezervlerdeki bu hızlı toparlanmanın Türk Lirası varlıklara olan güveni artırırken, dış şoklara karşı Merkez Bankası'nın hareket kabiliyetini ve rezerv kalitesini önemli ölçüde pekiştirdiğini vurguluyor.