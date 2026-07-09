Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılının ikinci altı ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücretini duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, yeni bedelli askerlik tutarını kamuoyuyla paylaştı.

Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Mali ve Sosyal Haklar" Genelgesinin yayımlandığını hatırlatarak, 2026 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik ücretinin 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, 7 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla bedelli askerlik başvurularının başladığını bildirdi.

Yeni ücret, 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlüler için geçerli olacak.