Artan faiz artırımı beklentileri, tırmanan enflasyon endişeleri, güçlenen dolar endeksi ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, dev aracı kurumları kısa vadeli fiyat görünümlerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Son hamle, küresel finans devi Bank of America’dan (BofA) geldi. Banka, makroekonomik dinamikleri gerekçe göstererek altın tahminlerinde sert bir kesintiye gitti.

BOFA'DAN YÜZDE 14’LÜK KESİNTİ: ONS ALTIN HEDEFİ DEĞİŞTİ

Bank of America tarafından yayımlanan son raporda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında beklenenden daha şahin bir tutum sergileyeceği öngörüldü.

Bu doğrultuda banka, 2026 yılı ortalama altın fiyat tahminini yüzde 14 oranında düşürerek ons başına 4.360 dolar seviyesine çekti.

Ancak BofA, kısa vadeli bu aşağı yönlü revizyona rağmen sarı metale olan uzun vadeli güvenini kaybetmiş değil.

Raporda, Fed'in faiz sıkılaştırma döngüsü tamamen sona erdiğinde ve gevşeme adımları başladığında, altının ons başına 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceği yönündeki uzun vadeli yükseliş beklentisinin korunduğu vurgulandı.

DEVLER AYNI SAFTA: JPMORGAN DA RİSK UYARISI YAPMIŞTI

Altın piyasasındaki bu temkinli geri çekilme dalgası sadece BofA ile sınırlı değil. Sektörün bir diğer küresel devi JPMorgan da geçtiğimiz hafta benzer bir projeksiyon sunmuştu.

JPMorgan Değerlendirmesi: "Fed'in olası erken ve agresif faiz artırımları nedeniyle kısa vadede altın tahminlerine yönelik riskler aşağı yönlü. Ancak makro dengeler oturduğunda, 2027 yılına kadar uzanan vadede altındaki yapısal yükseliş trendi devam edecektir."

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Uzmanlar, dev bankaların peş peşe gelen bu revizyonlarının kısa vadede altın piyasasında bir miktar kar satışını ve yatay-negatif seyri tetikleyebileceğini belirtiyor.

Ancak hem BofA’nın hem de JPMorgan’ın uzun vadeli zirve hedeflerini koruması, mevcut geri çekilmelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için birer "toplama ve giriş" fırsatı olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

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