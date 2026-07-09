Geleneksel finansal sistemler ve onlarca yıl sonrasını vadeden emeklilik planları, yeni nesil yatırımcıların radarına girmekte zorlanıyor.

Küresel araştırma şirketi GWI’nin yayımladığı son rapor, Z kuşağının finansal geleceğini inşa ederken anne ve babalarından çok farklı bir yol izlediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre genç tasarruf sahiplerinin altın, hisse senedi ve kripto varlıklara olan ilgisi patlama yaşarken, geleneksel emeklilik yatırımları son altı yılda istikrarlı bir şekilde kan kaybetti.

ALTIN VE KRİPTODA BÜYÜK SIÇRAMA

GWI’nin son altı yıllık dönemi kapsayan analizinde, Z kuşağının yatırım alışkanlıklarındaki dönüşüm net sayılarla gözler önüne serildi:

• Güvenli Liman Altına Akın: Gençler arasında altın sahipliği oranı son altı yılda yüzde 50 gibi rekor bir artış gösterdi.

• Hisse Senedi ve Pay Piyasası: Borsaya adım atan Z kuşağı yatırımcılarının oranı yüzde 45 yükseldi.

• Dijital Varlıklar (Kripto Para): Gençlerin kripto para sahipliği aynı dönemde yüzde 43 artış kaydetti.

• Geleneksel Emeklilikte Düşüş: Tüm bu enstrümanlar yükselirken, Z kuşağının geleneksel emeklilik fonlarındaki yatırımları yüzde 10 azaldı.

"KENDİN YAP" MODELİNE GEÇTİLER

Araştırma, Z kuşağının paraya veya geleceğe değer vermediği algısını tamamen çürütüyor.

Rapora göre bu yaş grubunda hiçbir tasarrufu veya yatırımı olmayanların oranı yüzde 26 azalırken, nakit birikim yapanların oranı yüzde 17 arttı.

Rakamlar, gençlerin finansal okuryazarlığının ve servet büyütme arzusunun yüksek olduğunu, ancak sisteme güvenmek yerine "kendin yap" modelini benimsediklerini gösteriyor.

Genç kuşaklar paralarının kontrolünü tamamen kendi ellerinde tutmak isterken, geleneksel emeklilik fonları yaşça daha büyük nesillerin favorisi olmaya devam ediyor.

Veriler, Y kuşağının yüzde 18'inin, baby boomer kuşağının ise yüzde 44'ünün birikimlerini kripto veya altın yerine hâlâ klasik emeklilik fonlarında değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

"ERKEN EMEKLİLİK VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI"

GWI Baş İçgörü Sorumlusu Jason Mander’a göre "Z kuşağı geleceğe yönelik tasarruf yapmayı reddetmiyor sadece kontrolü ellerinde tutmak istiyorlar."

Gelişmeleri değerlendiren Mander, yeni neslin finansal felsefesini şu sözlerle özetledi:

"Önceki nesiller sisteme güvenip parayı bir fona aktarmayı ve beklemeyi öğrendi. Ancak Z kuşağı için servet oluşturmak son derece aktif bir süreç. Emeklilik fonlarından uzaklaşmaları, pasif bir şekilde yaşlanmayı beklemek yerine geleceklerini bugünden yönetme arzularından kaynaklanıyor. Hisse senetleri, kripto paralar ve altın, geleneksel sistemlerin sunamadığı finansal özgürlüğü ve belki de en önemlisi 'erken emeklilik' şansını onlara sunuyor."

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