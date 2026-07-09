Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor.

Hafta başında motorin litresine yapılan 1 lira 31 kuruşluk artışın hemen ardından, dün gece yarısı itibarıyla 76 kuruşluk bir zam daha devreye girdi. Böylece iki günde motorin fiyatlarında yaşanan toplam artış 2 lira 7 kuruşu bularak fiyatları 66 liranın üzerine taşıdı.

Sürücüler ve taşımacılık sektörü her sabah olduğu gibi bugün de "Benzin ne kadar?", "Mazotun litresi kaç TL oldu?" sorularıyla güncel fiyat listelerini inceliyor.

İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il il güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) satış fiyatları:

9 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 66,78 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,72 TL

Motorin: 66,63 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt

Benzin: 63,84 TL

Motorin: 67,90 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir akaryakıt

Benzin: 64,12 TL

Motorin: 68,17 TL

LPG: 30,99 TL