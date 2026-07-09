Google Haberler

Son iki günde motorine gelen ikinci zamdan sonra sürücüler yeni bir fiyat artışının yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler.

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor.

Hafta başında motorin litresine yapılan 1 lira 31 kuruşluk artışın hemen ardından, dün gece yarısı itibarıyla 76 kuruşluk bir zam daha devreye girdi. Böylece iki günde motorin fiyatlarında yaşanan toplam artış 2 lira 7 kuruşu bularak fiyatları 66 liranın üzerine taşıdı.

Sürücüler ve taşımacılık sektörü her sabah olduğu gibi bugün de "Benzin ne kadar?", "Mazotun litresi kaç TL oldu?" sorularıyla güncel fiyat listelerini inceliyor.

İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il il güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) satış fiyatları:

9 TEMMUZ 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,87 TL
Motorin: 66,78 TL
LPG: 31,19 TL

Akaryakıta yeni zam var mı? 9 Temmuz güncel fiyatlar, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,72 TL
Motorin: 66,63 TL
LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt

Benzin: 63,84 TL
Motorin: 67,90 TL
LPG: 31,19 TL

Akaryakıta yeni zam var mı? 9 Temmuz güncel fiyatlar, Görsel 2

İzmir akaryakıt

Benzin: 64,12 TL
Motorin: 68,17 TL
LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.87
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.31
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 59.23
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BIST portföyü: 2026'da yabancı yatırımcı hangi hisseleri alıyor?BIST portföyü: 2026'da yabancı yatırımcı hangi hisseleri alıyor?
Borsada yön yeniden değişti! Düşen ve yükselen hisseler belli olduBorsada yön yeniden değişti! Düşen ve yükselen hisseler belli oldu

Google Haberler