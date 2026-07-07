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Motorin zammı tabelaya yansıdı. 1,33 TL'lik artış sonrası 7 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve depo maliyetleri belli oldu.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam pompaya yansıdı. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından motorinin litre fiyatına 1,33 TL zam geldi. Yeni fiyatlar 7 Temmuz Salı gününden itibaren yürürlüğe girerken, araç sahiplerinin depo maliyeti de yükseldi.

MOTORİNE 1,33 TL ZAM TABELAYA YANSIDI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1,33 TL zam yapıldı. Zamlı tarife 7 Temmuz Salı günü itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Petrol fiyatlarında son dönemde görülen sert yükseliş ve düşüşler ile döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında değişikliklere neden olmaya devam ediyor.

7 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine gelen 1,33 TL'lik zammın ardından büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde oluştu;

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 62,87 TL
Motorin: 66,02 TL
LPG (Otogaz): 31,19 TL

Motorin zammı tabelaya yansıdı! 7 temmuz akaryakıt fiyatları, Görsel 1

İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 62,68 TL
Motorin: 65,83 TL
LPG (Otogaz): 30,59 TL

Motorin zammı tabelaya yansıdı! 7 temmuz akaryakıt fiyatları, Görsel 2

Ankara
Benzin: 63,82 TL
Motorin: 67,09 TL
LPG (Otogaz): 31,19 TL

Motorin zammı tabelaya yansıdı! 7 temmuz akaryakıt fiyatları, Görsel 3

İzmir
Benzin: 64,06 TL
Motorin: 67,36 TL
LPG (Otogaz): 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 65.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.38
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.57
Gazyağı 61.3
Tüm Akaryakıt Fiyatları

BİR DEPO MOTORİN ARTIK KAÇA DOLUYOR?

Motorine gelen 1,33 TL'lik zam, araç sahiplerinin depo dolum maliyetini artırdı. Güncel fiyatlar baz alındığında ortalama depo maliyetleri şöyle hesaplanıyor:

40 litrelik depo: Yaklaşık 2.641 TL
45 litrelik depo: Yaklaşık 2.971 TL
50 litrelik depo: Yaklaşık 3.301 TL
60 litrelik depo: Yaklaşık 3.961 TL
Hesaplama, İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatının 66,02 TL olduğu güncel pompa fiyatı üzerinden yapılmıştır.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru (özellikle dolar/TL) ve vergiler (ÖTV ile KDV) dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu unsurlardaki değişimlere bağlı olarak rafineri çıkış fiyatları güncelleniyor ve pompa fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor.

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