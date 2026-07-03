Akaryakıt ve sigara ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında önemli değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta eşel mobil sisteminin üç ay içinde kademeli olarak sonlandırılması kararlaştırılırken, 2026 yılı temmuz-aralık döneminde akaryakıt ve sigarada Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kaynaklı ÖTV artışı uygulanmayacak.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ KADEMELİ OLARAK SONA ERECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, ÖTV Kanunu uyarınca akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri ile alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE oranına göre güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuoyunda "eşel mobil sistemi" olarak bilinen uygulamanın kapsamı yeniden düzenlendi. Buna göre sistem, üç ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak.

RAFİNERİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN YARISI ÖTV'DEN KARŞILANACAK

Yeni düzenlemeye göre ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan benzin, motorin, LPG otogaz, LPG tüpgaz ve benzeri ürünlerde yurt içi rafineri fiyatlarının artması halinde:

31 Temmuz 2026'ya kadar fiyat artışının yüzde 50'si kadar ÖTV indirimi uygulanacak.

1 Ağustos-30 Eylül 2026 döneminde ise fiyat artışının yüzde 25'i kadar ÖTV indirimi yapılacak.

Yurt içi rafineri fiyatlarında indirim yaşanması halinde ise indirimin tamamı kadar ÖTV artırılacak. Eşel mobil sistemi ise herhangi bir ek koşula bağlı olmaksızın 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılacak.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE AKARYAKITTA ÖTV ARTIŞI UYGULANMAYACAK

Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu kapsamında yapılması gereken Yİ-ÜFE güncellemesi, ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki tüm mallar için 2026 yılı temmuz-aralık döneminde uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Mart 2026 tarihinde devreye alınan eşel mobil sisteminin yaklaşık dört aylık süreçte dezenflasyonla mücadeleye önemli katkı sağladığını değerlendirdi.

Açıklamada, ABD/İsrail-İran savaşının etkilerinin azalması ve uluslararası petrol fiyatlarının düşüş eğilimine girmesi nedeniyle sistemin üç ay içinde sona erdirilmesinin enflasyon üzerinde olumsuz etki oluşturmasının beklenmediği belirtildi. Böylece sistemin bütçe üzerindeki yükünün de kaldırılması hedefleniyor.

SİGARADA DA ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan ayrı bir Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre:

Sigaradaki ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye düşürüldü.

Asgari maktu vergi tutarı 2,2953 TL olarak belirlendi.

Maktu vergi tutarı ise 23,7404 TL oldu.

Ayrıca sigarada da 2026 yılı temmuz-aralık dönemi için Yİ-ÜFE kaynaklı ÖTV güncellemesi uygulanmayacak.

SİGARADA FİYAT ARTIŞLARININ DAHA DENGELİ OLMASI HEDEFLENİYOR

Yeni düzenleme kapsamında ÖTV oranının yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirilmesiyle üreticilerin 1 liralık fiyat artışı yapabilmesi için gerekli minimum nihai fiyat artışı 3,19 liradan 2,91 liraya düşürüldü.

Nispi vergi oranındaki indirimin oluşturabileceği vergi kaybının ise paket başına alınan maktu vergi tutarındaki artışla telafi edilmesi öngörülüyor.

Düzenleme ile sigara fiyatlarındaki değişimlerin daha dengeli hale getirilmesi ve vergi gelirlerinde kayıp yaşanmamasının amaçlandığı ifade edildi.

Öte yandan sigara dışında kalan tütün mamullerinde ve alkollü içeceklerde ise 2026 yılı temmuz-aralık dönemi için Yİ-ÜFE oranında ÖTV güncellemesi uygulanmaya devam edecek.