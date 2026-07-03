Bugün iç piyasanın kaderini enflasyon verisi belirleyecek. Piyasa, aylık enflasyonun yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,1 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Öncü gösterge kabul edilen İTO İstanbul enflasyonunun yüzde 1,14 ile hem geçen aya hem de geçen yıla göre ivme kaybetmesi, manşet TÜFE'de olumlu bir sürpriz olasılığını artırıyor.

Beklentilerin altında kalacak bir veri, Merkez Bankası’nın faiz indirim takvimini öne çekebilir. Bu senaryo bankacılık ve holding hisselerini uçurabilecekken, gıda perakendecilerini baskılayabilir.

TCMB verilerine göre yabancılar geçen hafta 203,3 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı. Alım iştahının sürmesi BIST'i destekliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD-İran gerilimi ve yüksek faiz ortamını gerekçe göstererek Türk finans sektörünün 2026 orta dönem görünümünü "Nötr"den "Kötüleşiyor"a çevirdi.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP RÜZGARI VE İSTİHDAM ŞOKU

ABD Başkanı Donald Trump, diplomasi ve para politikasına yönelik çarpıcı açıklamalarıyla küresel gündemi sarstı.

Trump, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un kurul içinde "düşmanca bir yapı" ile karşı karşıya olduğunu söylerken; İran'ın Washington'ın şartlarının neredeyse tamamını kabul ettiğini ve müzakerelerin sürdüğünü iddia etti.

Dün gelen Tarım Dışı İstihdam verisi 113 binlik beklentiye karşılık 57 binde kalarak işgücü piyasasında sert yavaşlamaya işaret etti. Bu veri, Fed’in faiz artırım ihtimalini ciddi şekilde zayıflattı.

İstihdam şoku sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,14 yükselerek 52.900 puan ile tarihi zirvesinden kapandı. Teknoloji endeksi Nasdaq ise çip hisselerindeki satışla yüzde 0,8 geriledi. Bugün ise ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

PİYASALARIN YAKIN TAKVİMİNDE NE VAR?

Gelecek günlerde piyasaların dalga boyunu artırabilecek kritik tarihler şu şekilde:

• Bugün: Euro Bölgesi PMI Verileri & ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

• 7 - 8 Temmuz: Ankara'da Gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi

• 14 Temmuz: Fed Başkanı Kevin Warsh'un Kongre Önündeki İlk Sunumu

• 17 Temmuz: Fitch'in Türkiye Değerlendirme Raporu

• 24 Temmuz: Moody's'in Türkiye Değerlendirme Raporu

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• ISVEA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

• EKIM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

• SSAAT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 6 – 7 – 8 Temmuz’da toplanacak.

• ASTOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4,2 milyar TL’den 40 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

• AEFES – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• AKSEN – Mersin’de yer alan 100,1 MW kurulu güce sahip depolamalı RES yatırımında kullanılmak üzere BBVA'’dan 12 yıl vadeli 124 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• BALAT – Pay geri alım programı kapsamında 230.000 adet paya karşılık 15 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• BERA – Şirket bağlı ortaklığı KONKA’nın İzmir Özel Endüstri Bölgesi kapsamında planlanan Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi'ne ilişkin imar planı süreci tamamlanarak ilk imar planının kesinleştiği açıklandı.

• DYOBY – 97 gün vadeli 55 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• DAPGM – Yeni Levent projesi kapsamında bazı blokların Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

• DAPGM – Şirket hesaplarına 70,3 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• EKGYO – Merkez Ankara projesi kapsamında bazı blokların Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

• EKGYO – Evora İzmir projesi kapsamında bazı blokların Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

• EKGYO – Yeni Levent projesi kapsamında bazı blokların Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

• EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Esenler Atışalanı Kuzey 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 16 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.

• ERCB – Şirketin, DSİ tarafından yürütülmekte olan Sakarya – Kocaeli İlleri İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım Yapım İşi kapsamında ~15 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• HLGYO – İstanbul Eyüp’teki arsanın 8,5 milyar TL’ye (şirket payı %60) alımının tamamlandığı açıklandı.

• IEYHO – Alnus Yatırım tarafından şirkete açılan Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkı İhlali davasında mahkeme tarafından 7 Ağustos’ta şirket merkezinde bilgi alma ve inceleme hakkı tanınmasına karar verildiği açıklandı.

• KAREL – Şirketin, 5,9 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

• KOTON – Kocaeli’deki E-Ticaret Depo Şubesi'nin kapatıldığı açıklandı.

• KZBGY – Marmaris'teki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi kapsamında Haziran ayında 292 adet devremülk satışının gerçekleştiği ve sözleşme bedelinin 372,9 milyon TL olduğu, toplam satışların 32.668 adet devremülk olduğu, toplam sözleşme bedelinin 11,0 milyar TL olduğu açıklandı.

• MGROS – Haziran ayında 16 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter, 1 adet Petimo olmak üzere 23 adet mağaza, 3 adet de dağıtım merkezi açıldığı belirtildi.

• MARKA – Şirketin, faaliyet alanlarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında bağlı ortaklığı Momentum Girişim Holding ile US Girişim Danışmanlık arasında bir konsorsiyum kurarak, yiyecek-içecek ve kafe-restoran sektöründe faaliyet gösteren köklü bir şirketin devralınması, birleşmesi veya stratejik iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere görüşmelere başladığı açıklandı.

• METRO – Metro International Sigorta Aracılık Hizmetleri unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• METRO – Gürcistan’da yerleşik sigorta şirketinin 11,4 milyon dolara alınmasına karar verildiği açıklandı.

• ORZAX – Şirket paylarının halka arzı kapsamında toplam tahsisat tutarının 4,6 katı talep geldiği açıklandı.

• ORZAX – Şirket payları 7 Temmuz’da Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

• QNBTR – Yurt dışında 403 gün vadeli 40 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• PRZMA – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Temmuz’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• RYGYO – Adana Sarıçam’daki 54.100 m²'lik arsa üzerinde inşa edilecek depo kapsamında inşaat imar izninin alındığı açıklandı.

• SOHOE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 1,2 katı talep geldiği açıklandı.

• SOHOE – Şirket payları 6 Temmuz’da Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

• SMRTG – Şirket bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji’nin 4,0 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• TRILC – Ankara Akyurt’ta bulunan fabrikada yıllık bakım çalışmaları kapsamında serum üretim faaliyetine 13 Temmuz’a kadar ara verileceği açıklandı.

• TLMAN – 249,7 milyon TL Yatırım Teşvik Belgesi’nin çıkarıldığı açıklandı.

• VSNMD – II-A Grubu Dolomit Ocağı faaliyetleri kapsamında Hava Emisyonu ve Gürültü Kontrolü konulu uygunluk yazısı alınmasına ilişkin başvurunun yapılması ardından Kahramanmaraş Valiliği tarafından Uygunluk Yazısı verildiği ve Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunulduğu açıklandı.

• YKBNK – 184 gün vadeli 4,6 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• ZOREN – 140 gün vadeli 273,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ZOREN – 384 gün vadeli 42,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ZGYO – Şirketin, ASO 2. ve 3 OSB otel yapısı satış ihalesini 200 milyon TL’ye kazandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 36,40 – 36,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ATSYH – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım tarafından 93,55 – 101,00 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.

• BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 6,47 – 6,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BALSU – Hedef Portföy tarafından 51.961.178 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,65’e yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.500.000 adet pay 10,17 – 10,49 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GEREL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 154.700 adet pay 39,02 – 39,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MANAS – Bank of America Corporation tarafından 30,90 – 31,54 TL fiyat aralığından 30,90 – 31,54 TL fiyat aralığından 13.878.708 adet alış ve 7.930.510 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,47’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• HEKTS – Tahsisli sermaye artırımı (planlanan toplam satış hasılatı 2,4 milyar TL) yapılmasına karar verildi.

• ISGSY – Şirket sermayesi bugün 85,0 milyon TL’den %487,9 oranında bedelsiz olarak 414,9 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 21,6875 TL’ye denk gelmekte.

Kaynak: İnfo Yatırım