Şirketin satışları, operasyonel kârlılığı ve net dönem kârında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş görüldü.

Ülker'in 2026/6 döneminde satış gelirleri 63,28 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları geçen yılın aynı dönemindeki 68,22 milyar TL'ye göre yüzde 7 geriledi.

Şirketin brüt kârı 16,74 milyar TL olurken, yıllık bazda yüzde 20 düşüş kaydetti. FAVÖK ise yüzde 32 azalışla 8,29 milyar TL'ye geriledi.

NET KÂR YÜZDE 29 DÜŞTÜ

Ülker'in net dönem kârı 3,08 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 4,33 milyar TL net kâr açıklayan şirketin net kârı böylece yıllık bazda yüzde 29 azaldı.

Öte yandan şirketin net parasal pozisyon kazancı yüzde 20 artışla 2,49 milyar TL'ye yükseldi.

BİLANÇO ÖZETİ

Satış geliri: 63,28 milyar TL

Brüt kâr: 16,74 milyar TL

FAVÖK: 8,29 milyar TL

Net dönem kârı: 3,08 milyar TL

Net borç: 42,10 milyar TL

NET BORÇ GERİLEDİ

Şirketin bilançosunda net borç tarafında ise iyileşme görüldü. Ülker'in net borcu 42,10 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, önceki bilanço dönemindeki 43,97 milyar TL'ye göre yaklaşık yüzde 4 azaldı.

Toplam varlıklar 143,83 milyar TL olurken, özkaynaklar 51,02 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

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