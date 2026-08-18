Şirketin satışları 2026 yılının ilk 6 ayında 189,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 190,8 milyon TL olan satış gelirleri yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Brüt kâr ise 47,6 milyon TL seviyesine düşerek yıllık bazda yüzde 22 azaldı. FAVÖK de 105,9 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 geriledi.

NET KÂR POZİTİFE DÖNDÜ

A1YEN'in net dönem kârı 2025/6 dönemindeki 12,2 milyon TL zarardan, 2026/6 döneminde 25,8 milyon TL kâra yükseldi.

Şirketin bilançosunda toplam varlıklar 4,56 milyar TL olurken, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4 artış kaydetti. Dönen varlıklar 286,5 milyon TL, duran varlıklar ise 4,27 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Net borç 263,8 milyon TL ile önceki çeyreğe göre yüzde 12 azalırken, özkaynaklar 3,56 milyar TL seviyesine yükseldi.

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