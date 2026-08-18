Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket satış gelirleri ve operasyonel kârlılığını artırırken, net dönem zararı yıllık bazda yüzde 42 yükselerek 1,35 milyar TL'ye çıktı. Bilanço sonrası 7 aracı kurum SOKM için hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı.

Şok Marketler'in ikinci çeyrek bilançosunda operasyonel taraftaki iyileşmeye karşın net zarar dikkat çekti. Şirketin net dönem zararı 1,35 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bilanço sonrasında aracı kurumlar SOKM için hedef fiyatlarını güncelledi. Kurumların tamamı hissede pozitif görüşünü korurken, hedef fiyatlar 74 TL ile 98,19 TL arasında değişti.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT İŞ YATIRIM'DAN

İş Yatırım, SOKM için hedef fiyatını 98,19 TL olarak belirlerken, “Al” tavsiyesini sürdürdü. 54,10 TL'lik mevcut fiyat üzerinden hesaplandığında hissenin yüzde 81,44 prim potansiyeli bulunuyor.

Yapı Kredi Yatırım ise 90 TL hedef fiyat ve “Al” tavsiyesi verdi. Bu hedef, mevcut fiyata göre yüzde 66,35 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Gedik Yatırım ve Ak Yatırım SOKM için 88 TL hedef fiyat belirledi. Her iki kurum da tavsiyesini “Endeks üstü getiri” olarak korudu. Bu hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 62,66 olarak hesaplandı.

ARACI KURUM HEDEF FİYAT TAVSİYE PRİM POTANSİYELİ İŞ YATIRIM 98,19 TL AL %81,44 YAPI KREDİ YATIRIM 90,00 TL AL %66,35 HALK YATIRIM 88,40 TL AL %63,34 GEDİK YATIRIM 88,00 TL ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ %62,66 AK YATIRIM 88,00 TL ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ %62,66 ALNUS YATIRIM 84,71 TL AL %56,58 DENİZ YATIRIM 74,00 TL AL %36,78

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